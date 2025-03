Jornalista se 'disfarça' e usa máscara para curtir trio de Ivete na Bahia

Jornalista famoso surge de boné e máscara para passar despercebido pela multidão e aproveitar a folia de Carnaval de Salvador

O jornalista Evaristo Costa, de 48, decidiu expôr o seu 'disfarce' após publicar um registro curtindo o Carnaval de Salvador por meio de seu perfil no Instagram . Isso porque nesta terça-feira, 4, o comunicador apareceu usando uma máscara no rosto e um boné para se jogar na folia e curtir como pipoca o trio da cantora Ivete Sangalo na Bahia. Ele também usou uma camiseta com animações de bananas.

"Terça-feira de Carnaval. Ivete Sangalo vem aí no Campo Grande! Tô pronto", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os seguidores se divertiram: "Agora todo mundo vai saber que é você (risos)"; "Só mascarado para poder curtir" e "Quem é você?", foram algumas das mensagens escritas pelos internautas na rede.

O padre Fábio de Melo, que costuma trocar provocações humorísticas com o jornalista nas redes sociais, também comentou o look do amigo: "Se eu tivesse a infelicidade de encontrar, abateria a tapa". A atriz Mariana Xavier, que também está na Bahia, também reagiu: "Ai! Vai ser demais! Continue se jogando por mim, meu novo BFF de Carnaval".

Confira, abaixo, o registro:

Evaristo Costa anuncia processo de remissão de doença de Crohn

Na última semana, Evaristo Costa contou aos seus mais de sete milhões de seguidores que a doença de Crohn que ele enfrenta entrou em processo de remissão. Diagnosticado em 2021, o jornalista contou a novidade após passar por uma consulta médica.

"Boa conversa e boas notícias! Muito bom ver você bem, você merece!", escreveu o médico coloproctologista. "Boas notícias sobre o Crohn: doença entrou em remissão. Nenhuma inflação detectada. Repor vitaminas e seguir", escreveu Evaristo. Confira!

