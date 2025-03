Ana Maria Braga aproveita o Carnaval para descansar em praia isolada na Bahia

Atualizando as redes sociais, a apresentadora Ana Maria Braga encantou os seguidores ao publicar nova foto em cenário paradisíaco

Nesta terça-feira, 4, Ana Maria Braga mostrou aos seguidores que está aproveitando ao máximo o Carnaval. A apresentadora do Mais Você escolheu a Bahia como destino para curtir a folia ao lado do namorado , o jornalista Fábio Arruda.

Nas redes sociais, ela publicou uma foto em que aparece com um biquíni preto, relaxando e renovando o bronzeado em uma praia isolada.

Veja a foto:

Ana Maria Braga aproveita praia isolada na Bahia. Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Ana Maria Braga falou sobre os rumores de que deixaria o comando do seu programa na Globo. "Um portal na internet disse que eu teria dito e afirmado que deixaria de apresentar o Mais Você no final de 2025, e que o programa acabaria. Normalmente, eu não uso esse espaço tão grandioso aqui para responder ninguém. Esse é o tipo de fofoca, gente, que vem e vai, falam… Mas, desta vez, não mexeram só comigo. Mexeram também com meu time, minha equipe", iniciou ela.

"Vocês, irresponsáveis, não tem noção do transtorno que uma mentira dessas pode provocar. A sensação de insegurança que causa em todo o pessoal que trabalha comigo, e isso pode atrapalhar negociações, projetos futuros do programa e da emissora como um todo. Isso se chama ‘fake news’, que desestabiliza. Isso é uma tremenda falta de responsabilidade com a informação que está sendo dada", continuou.

A apresentadora, que já está há 25 anos na Globo, finalizou o assunto questionando o motivo de insistirem em sua aposentadoria da TV. "Estou trabalhando porque quero e, graças ao bom Deus, eu posso. Será que se eu fosse homem teria essa insistência toda sobre aposentadoria?", concluiu.

Companhia do namorado

A apresentadora Ana Maria Braga tirou alguns dias de folga do Mais Você, na Globo, para curtir o Carnaval. Na manhã de segunda-feira, 3, ela compartilhou em suas redes sociais que saiu para aproveitar um passeio na praia com seu namorado, o jornalista Fábio Arruda.

Nos registros compartilhados, ela apareceu vestindo um biquíni na cor preta e um chapéu de palha. Já o namorado dela apareceu sem camisa. "Dias de paz e tranquilidade", declarou Ana Maria na legenda da publicação.

Em outro vídeo, ela contou que está passndo uns dias na Bahia. "Um dos meus refúgios favoritos. Esse pedacinho da Bahia, com suas praias de areia branca e mar cristalino, parece intocado. Caminhar por aqui é como pisar no paraíso, a gente até esquece do mundo. Longe do barulho e da pressa", declarou.

