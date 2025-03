Karyn Bravo confessa sobre envelhecimento: 'Não vejo benefícios!'

Em entrevista à CARAS Brasil, Karyn Bravo fala sobre sua relação coma a beleza e envelhecimento

Karyn Bravo (43) confessa não ser uma mulher preocupada com envelhecimento. Âncora do Jornal da Cultura, da TV Cultura, no entanto, ela afirma não encontrar nenhum benefício em envelhecer. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista fala sobre beleza e o que mais gosta de fazer quando não está no ar.

"Eu não sou encanada e tampouco escondo a minha idade! Mas confesso que não vejo benefícios em envelhecer! O tempo costuma ser cruel…", conta ela, que revela ser vaidosa e praticante de um estilo de vida saudável.

"Confesso que sou vaidosa! Não abro mão da ginástica, alimentação regrada e saudável nos dias de semana, bebo pelo menos 2 litros de água por dia e o skincare é sagrado. Sou incapaz de dormir de maquiagem ou sem hidratar a pele", revela.

Mãe de dois filhos, Eduardo (10) e Rafaela (6), Bravo costuma deixar a cidade grande aos finais de semana para descansar em sua casa de campo em São Roque, interior de São Paulo. A propriedade apresentada à CARAS é um sonho antigo da comunicadora.

“Morar no interior é meu maior sonho! A construção da casa era um objetivo de vida e escolhi cada detalhe dela com amor e dedicação. Mas, infelizmente, ainda não consigo morar devido à rotina pesada de trabalho e, por enquanto, curtimos os finais de semana. Sábado e domingo não abro mão de fugir de SP”, afirma.

Apesar de preferir a calmaria, a apresentadora reconhece que na capital encontra várias paixões. "É a cidade onde nasci, a cidade das possibilidades. Pulsante, diversa, inovadora. Temos muita cultura, negócios, bons restaurantes, bons relacionamentos, oferece muitas oportunidades! E, principalmente, pela educação dos meus filhos, que é primordial para mim. Quero que tenham a melhor formação e as oportunidades que SP oferece", finaliza.

