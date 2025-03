Gabi Luthai posta fotos em família ao comemorar data especial: 'Gratidão'

A cantora Gabi Luthai postou fotos com o marido e o filho nas redes sociais e comemorou os cinco anos de casada com Teo Teló

Gabi Luthai completou cinco anos de casada com o marido, Teo Teló, e fez questão de comemorar a data especial na web.

Em suas redes sociais, a cantora compartilhou uma sequência de cliques ao lado do amado e do filho deles, Pietro, 10 meses, e falou sobre o que eles estão vivendo juntos. "É tempo de colheita, em todos os sentidos! Compartilhando um pouquinho mais da nossa vida com vocês", começou a famosa.

"Hoje celebramos 5 anos casados, esse ano serão 12 anos juntos, 1 filho iluminado, muito amor e cumplicidade. Sei que Deus tem muitos planos pra nós, somente respiro, tento não ficar ansiosa e entrego nossa família a Ele. Gratidão", finalizou o texto.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Que Deus continue abençoando essa família linda!", desejou uma seguidora. "É muita beleza numa foto só", elogiou outra. "Família linda demais", comentou uma fã. "Que Deus continue abençoando", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai mostra as fotos do batizado do filho

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló são os padrinhos de Pietro, filho de Gabi Luthai e Teo Teló. O batizado aconteceu em uma igreja e contou com a presença da família reunida. A cantora mostrou o primeiro vídeo com as imagens oficiais do grande dia.

Toda a família escolheu looks em tons claros para a consagração do bebê na igreja. Ele surgiu fofíssimo com camisa de gola personalizada e bermuda combinando. "Batizado do nosso amado Pietro, um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Nada é mais especial que ter a família reunida, estar na presença do Senhor e seguir seus ensinamentos", disse a mãe coruja na legenda. Veja a publicação!

