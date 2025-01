Mulher de Malvino Salvador encanta ao comemorar o aniversário do filho caçula

Nas redes sociai, Kyra Gracie, mulher de Malvino Salvador, comemorou o aniversário de quatro anos de seu filho caçula, Rayan

Kyra Gracie encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de seu filho caçula, Rayan. O menino, fruto de seu casamento com o ator Malvino Salvador, completou quatro anos nesta quarta-feira, 8, e a mamãe fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária e ex-lutadora de Jiu-Jitsu postou fotos atuais e de quando o herdeiro era bebê e escreveu uma bela mensagem. "4 anos do meu meninão! Hoje ele já é um 'big boy', como ele mesmo diz", começou o texto.

A mulher de Malvino Salvador também fez um agradecimento. "Sou imensamente grata por ter sido escolhida para ser sua mãe e te guiar nessa linda jornada da vida. Viva o Rayan!", completou o texto.

Os internautas parabenizaram Rayan nos comentários. "Parabéns! Saúde e bênçãos para ele... é lindo demais!", disse uma seguidora. "Muito lindo. Deus abençoe sempre", escreveu outra. "Parabéns para este menino fortão! Que Deus ilumine seus passos e o abençoe!", desejou uma fã

Vale lembrar que Kyra completou 11 anos de união com Malvino em novembro do ano passado. Além de Rayan, os dois também são pais de Ayra, de 10 anos, Kyara, de oito. O ator também é pai de Sofia, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kyra Gracie - Jiu-Jitsu (@kyragracie)

Malvino Salvador curte passeio de lancha com a família

Malvino Salvador usou as redes sociais no dia 31 de dezembro para compartilhar alguns cliques de sua viagem ao lado de sua mulher e filhos. Nas fotos, o ator aparece todo sorridente ao curtir um passeio de lancha com Kyra Gracie e os três filhos, Ayra, Kyara e Rayan, de três.

Ao dividir os registros, Malvino aproveitou para agradecer o carinho dos fãs com sua família e também desejou um bom ano novo para todos. "Feliz 2025! Curtindo com a família. Que tenhamos muita saúde para aproveitar nossos momentos por aqui! Obrigado pelo carinho que recebo por aqui de cada um", escreveu. Veja a publicação!

Leia também: Esposa de Malvino Salvador revela de qual atriz sente ciúmes