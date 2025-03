Ticiane Pinheiro escreve mensagem especial no aniversário de Ana Hickmann

A apresentadora Ticiane Pinheiro escreveu uma mensagem especial para Ana Hickmann, que completou 44 anos neste sábado (1º)

Ticiane Pinheirousou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma amiga muito especial. Neste sábado, 1º, Ana Hickmann completou 44 anos e a apresentadora do programa 'Hoje Em Dia', da Record TV, compartilhou vários momentos das duas juntas e escreveu uma bela mensagem.

"Feliz aniversário, minha amiga linda e companheira de todas as manhãs. Que seu dia seja abençoado com muita saúde, amor, alegrias e momentos incríveis! Que seja um ano com muitas realizações e conquistas. Sucesso! Te amo @ahickmann e torço para que tudo fique bem", disse a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, a aniversariante se declarou para a amiga de longa data. "Te amo", escreveu Hickmann, acrescentando vários emojis de coração.

Mais cedo, Ana também ganhou uma mensagem especial do noivo, Edu Guedes. "Há 21 anos nos conhecemos, nunca podia imaginar que depois te tanto tempo de muitos trabalhos e amizade estaríamos juntos. Esse ano talvez tenha sido o mais difícil e desafiador da sua vida. Mas com muito esforço e trabalho você a cada dia me mostra como é uma excelente mãe, dona de casa e mulher. Tenho certeza que irá vencer e passar por todos os desafios e dificuldades que te deixaram (...). Que todos os seus sonhos acontecem e este recomeço possa te mostrar um final mais feliz e que sempre buscou, te amo", escreveu ele.

Ticiane Pinheiro celebra aniversário da sogra falecida

A apresentadora Ticiane Pinheiro resgatou uma foto com a mãe de Cesar Tralli, Edna Tralli, no dia em que seria mais um aniversário da falecida. A loira postou a lembrança especial e lamentou a falta que sente dela.

"Hoje tem festa no céu! Feliz aniversário, minha sogrinha linda! Saudades demais", escreveu a jornalista da Record TV. É bom lembrar que a mãe de Cesar Tralli faleceu em um acidente de avião, em 2022. O namorado dela era o piloto da aeronave, ambos morreram na queda. Veja a publicação!

