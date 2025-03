Médica explica diagnóstico de José Leonardo, filho de Virginia: 'Pode ser perigoso'

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe está internado há quase uma semana após diagnóstico preocupante

José Leonardo, filho da apresentadora Virginia Fonseca (25) e do cantor Zé Felipe (26), foi internado com um quadro de bronquiolite. O bebê de cinco meses precisa de cuidados intensivos, segundo revelou a também influenciadora, que pediu orações pela recuperação do herdeiro.

O neto do cantor Leonardo segue evoluindo bem e interage o tempo todo com a mãe no quarto do hospital. A CARAS Brasil conversa com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, para entender como a doença se comporta no corpo de um bebê.

"A bronquiolite aguda é causada principalmente por infecções virais que atingem o trato respiratório inferior, sendo o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) o principal responsável, presente em até 80% dos casos. Outros vírus, como o adenovírus, influenza, parainfluenza, rinovírus, também podem desencadear a doença. Esses vírus causam inflamação, inchaço das vias aéreas pequenas e aumento da produção de muco nos pulmões das crianças", explica.

De acordo com a especialista, se aguda, a bronquiolite pode colocar a criança em sério risco. Por isso, é importante a internação rápida e o monitoramento de uma equipe médica para evitar maiores complicações.

"A bronquiolite aguda pode ser perigosa, especialmente em bebês menores de dois anos, e mais ainda nos menores de três meses, prematuros ou aqueles com problemas cardíacos ou pulmonares. Os sintomas começam com um resfriado comum, incluindo coriza e tosse, mas podem evoluir rapidamente para dificuldade para respirar, chiado e uso exagerado dos músculos respiratórios. Nos casos mais graves, a falta de oxigênio pode exigir internação hospitalar", alerta.

Spinelli reforça que a internação de bebês com quadro de bronquiolite pode ser necessária nos casos mais graves ou de maior atenção. Isso acontece para um melhor monitoramento da respiração e controle do quadro de saúde. Ela destaca que fala de uma maneira geral, não diretamente sobre o filho da influenciadora.

"Especialmente quando o bebê apresenta dificuldade para respirar, não consegue se alimentar adequadamente ou tem sinais de desidratação. Crianças de alto risco, como bebês muito pequenos, prematuros ou com doenças pré-existentes, também podem precisar de cuidados hospitalares para monitorar a respiração e evitar complicações mais sérias", finaliza.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

LEIA TAMBÉM:José Leonardo: Novo boletim médico revela como está o filho de Virginia e Zé Felipe