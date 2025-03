Galvão Bueno comemora o aniversário do filho caçula: 'Transbordando em talento'

Nas redes sociais, o apresentador Galvão Bueno prestou uma bela homenagem para Luca Bueno, que completou 24 anos neste sábado (1º)

Galvão Bueno usou as redes sociais neste para prestar uma homenagem especial para Luca Bueno, seu filho com Desirée Soares, que completou 24 anos neste sábado, 1º.

O apresentador compartilhou uma sequência de fotos ao lado do herdeiro e escreveu uma bela homenagem para o rapaz. "Luca, meu filho querido! O tempo passa muito rápido! Mais do que gostaríamos!", começou.

"Ontem, um garotinho sonhador, uma criança, que usava o telefone pra fazer seus primeiros sonhos se transformarem em imagens, cenas!! E que belas cenas!! Aí, a gente dorme e quando acorda, o garotinho já tem 24 anos!! Um jovem, transbordando em talento, escrevendo lindas histórias, e as transformando em filmes que emocionam e ganham prêmios!! Em Los Angeles, no mundo mágico de Hollywood!!", acrescentou Galvão.

O famoso ainda falou do seu amor pelo filho. "Parabéns, Luca Bueno!! Feliz aniversário!! Pra você, o sucesso é o destino final!! Que Deus te abençoe. E nunca se esqueça que seu pai te ama", finalizou.

Além de Luca, Galvão Bueno também é pai de Leticia Bueno, Cacá Bueno e Popó Bueno.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Galvão Bueno retorna à TV aberta com novo programa sobre futebol

Galvão Bueno retornará à TV aberta em 2025 para comandar um novo programa sobre futebol na Band. Aos 74 anos, o narrador e apresentador estará à frente de uma atração semanal inédita, marcando seu reencontro com a emissora onde iniciou sua trajetória como titular das transmissões de Fórmula 1 nos anos 1980. As informações são do Jornal Extra.

Segundo fontes próximas ao comunicador, o novo programa, que será oficialmente anunciado pela emissora na tarde desta quinta-feira, 13, terá um formato semelhante ao "Bem, Amigos!", que ele apresentou no SporTV entre 2003 e 2022. Saiba mais!

Leia também:Galvão Bueno se declara para a esposa em data especial: 'Amor de minha vida'