Juliette celebra aniversário de 35 anos e ganha bolinho surpresa da família

A cantora Juliette foi surpreendida com um café da manhã especial em seu aniversário de 35 anos, completados nesta terça-feira, 3

Dia de festa na casa de Juliette! A cantora e influenciadora digital, que completa 35 anos de vida nesta terça-feira, 3, foi surpreendida pela família com uma festinha especial no café da manhã.

Por meio de seus stories no Instagram, Juliette mostrou detalhes da primeira celebração do dia, que contou com um verdadeiro banquete recheado de frutas, pães, sucos e um bolinho de chocolate. A mesa ainda ganhou uma decoração com diversos balões, que deixaram o ambiente ainda mais agradável.

No registro compartilhado pela aniversariante, é possível notar a presença de algumas pessoas, incluindo sua mãe, dona Fátima, e o noivo, Kaique Cerveny. "Eita! Bom dia", declarou Juliette no vídeo, bastante alegre com a surpresa organizada especialmente para ela.

Vale lembrar que a cantora comemorou o aniversário este ano antecipadamente com um jantar especial em sua casa entre amigos e familiares. A celebração, inclusive, foi marcada pelo pedido de casamento de Kaique Cerveny, que aproveitou a ocasião para oficializar o noivado com a amada.

Recentemente, em entrevista à Vogue, Juliette já havia falado sobre a possibilidade de se casar. "Acho que quando você está apaixonada, fala em casamento desde o primeiro dia", disse ela, que celebrou o primeiro ano de namoro no dia 27 de outubro. "Mas não será agora. Estamos no primeiro ano, a gente vai se curtir mais um pouquinho", completou.

Juliette ganha bolinho surpresa de aniversário - Reprodução / Instagram

Como foi o pedido de casamento de Juliette?

No último sábado, 30, durante o jantar para comemorar seu aniversário antecipadamente, Juliette anunciou que está noiva de Kaique Cerveny, com quem está há mais de um ano namorando. O pedido já havia sido feito para a cantora em particular, mas ele fez questão de pedir para a mãe dela a permissão.

"Mas eu jamais poderia fazer isso sem pedir a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque isso é mais especial, isso é um momento muito especial pra nós, então, dona Fátima, eu queria pedir a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa", falou Kaique e teve a confirmação da mãe de sua noiva; confira detalhes!

Leia também: Aniversário de Juliette: cantora abre álbum de jantar com noivado