Kaique Cerveny mostra declaração feita a Juliette após pedido de casamento

Juliette Freire vai casar! Kaique Cerveny compartilhou um vídeo com declaração de amor feita à noiva em um jantar para celebrar seus 35 anos

A ex-BBB Juliette Freire vai casar! Após revelar que oficializou o pedido em meio a amigos e familiares, o atleta Kaique Cerveny usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com declaração de amor feita para a, agora, noiva durante jantar antecipado para celebrar os 35 anos dela.

Segurando um microfone, o rapaz, de 26 anos, declarou: "Estou muito feliz, porque se cada um está aqui é porque é muito importante para a Ju. Sou a pessoa mais feliz do mundo quando ela está feliz. Com ela, eu aprendo e a gente tem uma sintonia muito gostosa".

E completou: "A gente tem rotinas totalmente diferentes, mas a gente consegue se adaptar. Sou o cara mais feliz do mundo. Você mudou muita coisa na minha vida, me ensinou sobre o amor, companheirismo, tem um coração muito puro, admiro muito", declarou ele.

Como foi o pedido de casamento?

Ainda durante o jantar, Kaique surpreendeu a todos os convidados. "Eu e Ju já tivemos esse momento particular nosso, mas eu queria... Mas eu jamais poderia fazer isso sem pedir a bênção dos amigos, da família, porque isso é um momento muito especial para nós. Dona Fátima, eu queria pedir, mais uma vez, a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa em casamento", disse o atleta durante o pedido oficial para a família e amigos.

Como eles se conheceram?

Em uma entrevista ao programa português Glitter Show, Juliette falou sobre como eles se conheceram há alguns anos e deu o primeiro passo em busca em um relacionamento. "Eu fazia crossfit e o Kaique é atleta, compete. Eu vi o último campeonato, em 2019. Falei 'uau, que gato', e mandei um direct. Eu não sei se mandei 'oi', emoji de coração ou elogiei (...) Ele respondeu com um coração, me seguiu, e eu segui ele. Só que Kaique começou a namorar, eu também, e a gente deu afastada", disse ela.

Tempos depois, eles tentaram novamente. "Ele mandava um monte de mensagens, e eu ignorava. Aí eu mandei um 'oi, sumido'. Um dia fui em uma cidade e falei 'oi, vamos nos conhecer pessoalmente agora'. Era umas 10 horas da noite, e ele falou que tinha acabado de deitar. Depois disso eu dei um gelo, nunca mais dei confiança para ele", afirmou.

E o romance só engatou depois. "Resolvi dar moral de novo e pegar. Aí peguei e me apaixonei. A gente ficou uns oito meses e só assumiu o compromisso há três meses. Ele é muito calmo, e muito parceiro, me ajuda com tudo", declarou.

Vale lembrar que Juliette assumiu o relacionamento com Kaique Cerveny no fim do ano passado.