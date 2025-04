Filho caçula de Claudia Raia encanta ao mandar recado para o irmão: 'Te amo'

Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, encantou ao mandar um recado para o irmão Enzo Celulari, que está fazendo aniversário

Nesta terça-feira, 15, Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, está completando 28 anos de vida.

Em suas redes sociais, a atriz mostrou um momento fofíssimo em que Luca, seu filho com Jarbas Homem de Mello, mandou um recado carinhoso ao irmão.

O pequeno de apenas dois anos repetiu tudo o que a mãe falou e encantou ao demonstrar seu carinho pelo irmão mais velho.

"Viva o Nuno. Parabéns, Nuno. Feliz aniversário, Nuno. Eu te amo. Você é meu irmão amado", disse ele, usando o apelido carinhoso de Enzo. Ao final, Claudia pediu para que ele mandasse um beijo e o menino prontamente atendeu ao pedido da mãe.

Além de Enzo e Luca, Claudia Raia também é mãe de Sophia, de 22 anos, também do relacionamento com Edson Celulari.

Homenagem

Claudia Raia usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho mais velho, Enzo Celulari. O jovem, fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari, completou 28 anos nesta terça-feira, 15.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro, incluindo imagens de quando ele era criança e outras recentes, e escreveu uma bela homenagem para ele.

"Hoje é dia da arte e você é a minha maior obra! Meu primogênito, foi com você que eu aprendi a ser mãe, obrigada por me escolher e me ensinar tanto... Tenho muito orgulho do homem maravilhoso que você se tornou. Feliz aniversário! Que a vida te conduza amorosamente. Te amo, Nuno, te amo para sempre, seis vezes o tamanho do universo", declarou a artista.

Além de Enzo, Claudia e Edson também são pais de Sophia Raia, que completou 22 anos em janeiro. A atriz também é mãe de Luca, que fez dois anos em fevereiro, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

