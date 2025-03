Casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz terá trufas de R$ 28 mil

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz, que acontece em maio, promete ser luxuoso e terá trufas de R$ 28 mil importadas da Europa

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz, que acontece no dia 3 de maio, promete ser para lá de luxuoso e terá um cardápio capaz de agradar até os paladares mais exigentes.

O casal irá importar trufas brancas de Alba, na Itália. Os cogumelos subterrâneos crescem na região italiana de Piemonte e são os mais caros do mundo. As trufas brancas frescas chegam a custar € 4.500 por quilo, o que equivale a cerca de R$ 28.400, de acordo com a Coldiretti, o maior grupo de comércio agrícola da Itália. A informação foi confirmada por uma fonte da Quem, próxima ao casal.

Além disso, o cardápio da festa ainda contará com outras iguarias como como camarões VG do Espírito Santo, lagostas do nordeste e queijos premiados de Minas Gerais.

A cerimônia acontece em Jarinu, no interior de São Paulo.

Sem celular

O casamento da atriz Isis Valverde com o empreendedor Marcus Buaiz está cada vez mais próximo! A cerimônia será realizada no dia 3 de maio em Jarinu, São Paulo, e contará com medidas tecnológicas para impedir o vazamento de imagens. Em contato com a Quem, uma fonte próxima ao casal informou que uma torre está sendo colocada perto do local da festa para bloquear os sinais de celular.

Essa "zona de silêncio digital" será anunciada com antecedência, como uma maneira de incentivar os convidados a se desconectarem do mundo virtual e aproveitarem o momento da melhor forma, sem distrações.

Além disso, o aeroporto da cidade será fechado para receber os convidados. Entre as instruções passadas pelo casal, além de um pedido de respeito à privacidade, há também um código de vestimenta. Os convidados devem evitar o uso de preto, vermelho e saltos finos, optando por tons suaves e cores pastéis.

