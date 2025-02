Nos preparativos para o casamento, Isis Valverde exibe dia de treino intenso

Na expectativa para o casamento, a atriz Isis Valverde mostrou que tem intensificado a rotina de treinos em novo registro nas redes sociais

Nesta terça-feira, 11, Isis Valverde usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um registro de seu treino intenso realizado à tarde . A atriz está focada nos preparativos para seu casamento com Marcus Buaiz, que acontecerá no dia 3 de maio. No último sábado, 8, o casal definiu os doces da celebração.

Vale lembrar que Isis e Marcus oficializaram a união no civil em 24 de dezembro do ano passado. Agora, preparam uma grande festa em Jarinu, no interior de São Paulo. O evento, que receberá 180 convidados, acontecerá em um local luxuoso que recria vilas francesas. Para garantir conforto aos presentes, os noivos reservaram um aeroporto executivo para a chegada dos convidados.

Veja o registro de Isis:

Isis Valverde exibe dia de treino. Foto: Reprodução/Instagram

Qual é o item mais caro na lista de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz?

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz vão fazer uma grande festa de casamento no mês de maio após oficializarem a união civil no Natal de 2024. A celebração reunirá amigos e familiares e o casal já preparou a lista de presentes. A lista deles chamou a atenção por ter itens de diversos valores, desde os mais baratos, de R$ 197, até mimos luxuosos de R$ 42 mil.

O presente mais baratinho da lista é um mini processador de alimentos de R$ 197, seguido por um abridor elétrico para vinhos de R$ 218. Enquanto isso, o presente mais caro é um passeio de helicóptero na Sardenha, que custa R$ 42.040.

Outros presentes de luxo incluem um passeio de barco na Sardenha de R$ 32 mil, um passeio panorâmico entre Veneza e Milão por R$ 34 mil e uma passagem aérea para a Itália por R$ 20 mil.

