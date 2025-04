Edson Celulari presta bela homenagem no aniversário do filho: 'Coração de ouro'

O ator Edson Celulari escreveu uma mensagem especial para o filho mais velho, Enzo Celulari, que completou 28 anos nesta terça-feira, 15

EnzoCelulari completou 28 anos de vida nesta terça-feira, 15, e ganhou uma homenagem especial do pai, o ator Edson Celulari.

O artista compartilhou em seu perfil uma sequência de cliques do herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Claudia Raia, e escreveu uma bela mensagem para ele.

"Meu moleque! Você é o menino carioca de braços abertos, é o garoto do coração de ouro, é o parceiro dos amigos, é o homem corajoso gentil, o cara que enxerga em muitos milímetros, o humano família que nem você só….Te amo, meu filho, te admiro e peço a Deus que te proteja e te dê leveza, sempre. Feliz Aniversário, cria!", declarou Celulari, que também é pai de Sophia Raia, de 22 anos, e de Chiara, de três. A caçula é fruto de seu casamento com Karin Roepke

Mais cedo, Enzo também ganhou uma homenagem especial da mãe. Claudia Raia postou um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro e o parabenizou. "Hoje é dia da arte e você é a minha maior obra! Meu primogênito, foi com você que eu aprendi a ser mãe, obrigada por me escolher e me ensinar tanto... Tenho muito orgulho do homem maravilhoso que você se tornou. Feliz aniversário! Que a vida te conduza amorosamente. Te amo, Nuno, te amo pra sempre, seis vezes o tamanho do universo", escreveu a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Edson Celulari recebe declaração da esposa em data especial

Em março, Edson Celulari completou 67 anos de vida e recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais. Karin Roepke, esposa do ator, fez questão de compartilhar diversas fotos do amado e se declarar para ele na data especial.

"Hoje é seu dia Edson Celulari, o amor da minha vida, meu companheiro de aventuras e romance. A minha pessoa no mundo. Meu parceiro na arte e na paternidade. A vida com você é um presente e eu desejo que o seu novo ano seja tão brilhante e cheio de vitalidade como você. Nós te amamos. Feliz aniversário. Com todo nosso amor", escreveu ela. Veja a publicação!

Leia também:Enzo Celulari encanta ao postar foto com os três irmãos