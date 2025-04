Carlinhos Brown posta fotos raras no aniversário da filha: 'Amor indescritível'

Ela cresceu! O cantor Carlinhos Brown encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de quatro anos da filha, Madah

Carlinhos Brown encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos da filha, Maria Madah. A menina, fruto de seu relacionamento com Danielle Barvanelle, completou quatro anos nesta terça-feira, 15, e o cantor prestou uma bela homenagem para ela.

"Madah me dá o aroma da vida e o soletrar das canções. Tudo que Madah me dá redobra num amor indescritível. Madah me dá o dia doce como amanhecer e nele a alegria de viver me dá Madah, do encanto caçula de um brincar demorado, num sorriso que modifica a paisagem e tudo ri feliz como agora", começou o texto.

"Nessa energia de fofura nos milagres da infância, em seu poder protetor e criança, Madah me dá o caminho num carinho sem fim, sem esquinas e sem abismos. Tendo a luz que preciso na lente que tens, neste olhar Madah e coração. No festejar de hoje na colorida imaginação e nos unicórnios que desfilam no nosso quintal. No ver do seu mundo, traz o sentido de um carnaval pré-Páscoa com chocolate ao fundo e coelhinhos brincantes", acrescentou o papai coruja.

"É tanto que você me dá, Madah, que dar parabéns pelo seu aniversário se faz presente pra mim e sua mãe. E se o amor tem tamanho, ele é imenso como você. Quero te abraçar, minha identidade, e te ver crescer mais ainda e feliz. Tenha um lindo dia de aniversário e um lindo caminhar em tudo que você fizer. Quero o bem que você me dá. Feliz aniversário, Maria Madah. Te amo!", finalizou o artista.

Além de Madah, Carlinhos Brown e Danielle Barvanelle são pais de Daniel. O também é pai de Nina, Miguel, Clara Buarque, Cecilia, Leila e Francisco.

Confira:

Carlinhos Brown comemora o aniversário do filho

Em fevereiro, Carlinhos Brown usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seis anos do filho, Daniel, fruto de seu relacionamento com Danielle Barvanelle. O cantor compartilhou uma foto do herdeiro em seu perfil e prestou uma bela homenagem.

"Dizem que 13 é número de sorte, e posso confirmar. Afinal, é o dia de Santo Antônio e também o dia em que ganhei um presente para a vida inteira: meu filho Daniel. Daniel chegou trazendo luz, vigor e uma nova energia para viver e conviver. A criança ilumina os nossos caminhos, e ele, meu caçula dos filhos homens, renovou minhas forças e expectativas. É amado pelos sete irmãos e tem um brilho único (...)", disse ele em um trecho da homenagem. Veja o post completo!

