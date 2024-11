Que amor! Nas redes sociais, Isis Valverde exibiu registros da celebração de aniversário do filho Rael, e aproveitou para se declarar ao pequeno

Nesta terça-feira, 19, Isis Valverde celebrou mais um ano de vida de seu filho Rael. O pequeno está completando 6 anos de idade e recebeu uma comemoração especial ao lado da família. Nos Stories do Instagram, a atriz mostrou registros da celebração, que contou com a presença de seu noivo, Marcus Buaiz.

"Parabéns amor da vida", escreveu ela na legenda. Na sequência dos Stories, a famosa compartilhou um vídeo do momento dos 'parabéns', quando Rael faz um pedido e apaga as velinhas.

Já no feed, a atriz separou uma publicação para se declarar ao pequeno. "Meu filho, hoje comemoramos mais um aninho da sua vida. Quanta luz cabe num serzinho tão pequeno, mas que tem crescido tão rápido… Tenho muito orgulho da pessoa que você vem se tornando, cada vez mais amoroso, inteligente, independente, forte, esperto", iniciou.

"Espero poder continuar te instruindo, te acolhendo, te cuidando e te admirando. Você pra mamãe é sinônimo de amor. Que sorte a minha! Te amo! Feliz aniversário", finalizou a mamãe coruja.

Vale lembrar que Rael é fruto do relacionamento de Isis Valverde com o empresário André Resende, com quem foi casada entre 2018 e 2022.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Véspera do casamento de Isis Valverde terá noite especial

A atriz Isis Valverde está empenhada nos preparativos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, marcado para maio de 2025, no interior de São Paulo. Em entrevista a revista Vogue, ela contou que na véspera do grande dia vai receber familiares e padrinhos em um pré-wedding intimista.

"O Thiaguinho, grande amigo do Marcus, vai cantar no pré-wedding. São 13 padrinhos, a gente tem esse número cabalístico", detalhou ela. "É uma noite de pizza e vinhos, para pouca gente, só os padrinhos e a nossa família. E no dia seguinte será o casamento", complementou.

Já sobre o seu vestido, ela adiantou: "O vestido não tem nada bufante, vou pra um lugar mais slim, umas pedrarias, algum tipo de bordado, mas nada muito", garantiu."Será mais clássico, lindo, clean, que é o meu estilo", ressaltou. E a lua de mel também já tem destino certo. "Estamos vendo se a gente já viaja em seguida ou no próximo mês, mas queremos ir para a Itália".

Vale lembrar que os atores Thaila Ayala e Renato Góes, a atriz Mariana Ximenes e a empresária Marina Morena, irmã de Preta Gil estão entre os padrinhos. Noivos desde dezembro de 2023, Isis e Marcos está junto desde o primeiro semestre do ano passado, quando foram vistos trocando carinhos em Paris.