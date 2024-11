Véspera do casamento de Isis Valverde terá noite especial: 'Pouca gente'

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em 2025. Na véspera do grande dia, eles vão receber familiares e padrinhos em um pré-wedding intimista

A atriz Isis Valverde está empenhada nos preparativos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, marcado para maio de 2025, no interior de São Paulo. Em entrevista a revista Vogue, ela contou que na véspera do grande dia vai receber familiares e padrinhos em um pré-wedding intimista.

"O Thiaguinho, grande amigo do Marcus, vai cantar no pré-wedding. São 13 padrinhos, a gente tem esse número cabalístico", detalhou ela. "É uma noite de pizza e vinhos, para pouca gente, só os padrinhos e a nossa família. E no dia seguinte será o casamento", complementou.

Já sobre o seu vestido, ela adiantou: "O vestido não tem nada bufante, vou pra um lugar mais slim, umas pedrarias, algum tipo de bordado, mas nada muito", garantiu."Será mais clássico, lindo, clean, que é o meu estilo", ressaltou. E a lua de mel também já tem destino certo. "Estamos vendo se a gente já viaja em seguida ou no próximo mês, mas queremos ir para a Itália".

Vale lembrar que os atores Thaila Ayala e Renato Góes, a atriz Mariana Ximenes e a empresária Marina Morena, irmã de Preta Gil estão entre os padrinhos. Noivos desde dezembro de 2023, Isis e Marcos está junto desde o primeiro semestre do ano passado, quando foram vistos trocando carinhos em Paris.

Vida profissional

Quando o assunto é sua vida profissional, a atriz acaba de fazer seu filme internacional e já tem outros projetos engatados para 2025. "Eu fui estudar para conseguir atuar em inglês. Tenho uma agente lá fora e aqui no Brasil. Lá tem muita audição, quando eu peguei esse filme eu falei 'é muito difícil'. Fui para fora para estudar mesmo", disse.

E completou: "Mas estou com três projetos para o ano que vem, dois longas e uma série. Vou começar a rodar meu próximo longa agora, e tem uma peça que comprei os direitos e estou começando a produzir. O roteiro é criado por mim e faço parte da produção executiva e do elenco".

Leia também: Isis Valverde reflete sobre envelhecer: 'Assusta por vários motivos'