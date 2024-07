Helô Pinheiro se declara para a neta, Rafaella Justus, em seu aniversário

Rafaella Justus completa 15 anos neste domingo, 21. E a ex-modelo Helô Pinheiro fez questão de homenagear a neta. Veja o que ele disse!

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus completa 15 anos neste domingo, 21. E a ex-modelo Helô Pinheiro usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo com fotos da neta e lhe desejar feliz aniversário.

"Certo dia em certa hora um doce momento aconteceu, duas estrelas azuis num céu de rosto claro se fez brilhar. Uma linda menina acabava de se apresentar para a vida, sim, uma linda menina. Hoje, uma linda mocinha cheia de luz e de graça debuta esbanjando charme, beleza e inteligência. Quanto orgulho distribui as famílias Justus e Pinheiro", iniciou Helô.

Em seguida, ela relembrou algumas boas lembranças ao lado da neta. "Brincamos de bonecas, de casinha, de comidinhas e sempre alegres neste mundo da fantasia que hoje de certa forma passa a ser um mundo de encantos, onde o espelho passa a ser mais procurado e o make mais usado é nesta valsa que tudo passa a ser contemplado, com amor e autoconhecimento, como uma flor que desabrocha exalando um perfume que atrai a todos que admiram", completou a ex-modelo.

"Por tudo isso, você está desabrochando para o mundo da juventude, buscando caminhos diversos daqueles quando criança e é nesta sua jornada que, por nós, será sempre amparada. Rafinha, você é e será sempre Pinheiro Justus com muito orgulho de vovó. Desejo-lhe felicidades muitas e tudo o que desejar se concretize brevemente. Te amo", encerrou a mãe de Ticiane. "Te amo, vovó. Muito obrigada!", respondeu a aniversariante.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Por mais que complete 15 anos neste domigo, a festa de Rafa está marcada para acontecer em agosto. Mas ela abriu as comemorações com um jantar especial. Ela está em Miami com a família do pai e foi surpreendida com a chegada da família da mãe, que viajou até lá apenas para comemorar a data especial da herdeira.

Para a grande noite, Rafa ganhou um bolo de aniversário encantador para marcar o dia dos seus 15 anos. Depois da festa, Roberto Justus também fez uma publicação no Instagram em homenagem a ela.