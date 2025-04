'Cazuza permanece vivo em nós, através da arte e sua coragem', diz mãe do cantor

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, detalha exposição inédita em homenagem ao cantor, que faria 67 anos nesta sexta, 4

Ícone da música brasileira, Cazuza completaria 67 anos nesta sexta-feira, 4. O eterno poeta tem seu legado registrado com carinho por sua mãe, Lucinha Araújo, que anunciou uma exposição especial em homenagem ao filho e aos 40 anos do álbum Exagerado, primeiro trabalho solo do artista.

"Revivo o meu filho a cada lembrança, um respiro de alegria. Com sua partida, passei a preservar não só as memórias que permanecem fortes no meu dia a dia, mas tudo que diz respeito a sua obra", conta a mãe de Cazuza , em entrevista à CARAS Brasil.

A exposição inédita contará com objetos pessoais, figurinos, manuscritos, fotos, vídeos raros e documentos do cantor. A experiência imersiva e tecnológica acontecerá no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, a partir do dia 12 de junho —já os ingressos ficarão disponíveis a partir de 19 de maio.

"Essa exposição inovadora, tecnológica e interativa vai mostrar mais uma vez ao Brasil a importância e contribuição do seu legado. Estou aqui aplaudindo esse trabalho incrível que será levado ao público a partir de junho", completa Lucinha, que se junta à curadoria de Ramon Nunes Mello, direção artística do Caselúdico e chancela da Fundação Viva Cazuzapara a mostra.

Nascido Agenor de Miranda de Araújo Neto, Cazuza conquistou fãs em todo o Brasil com suas letras românticas e melodias únicas. Para a mãe, sua intensa e rápida trajetória deve ser lembrada sempre. "Através da arte e da sua coragem ele permanece vivo em cada um de nós. Me orgulho do poeta e ser humano admirável que se tornou. Viva Cazuza."

SERVIÇO – EXPOSIÇÃO CAZUZA

Onde: Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon, Rio de Janeiro – RJ, 22430-060

Quando: a partir de 12 de junho de 2025

Ingressos: a partir de 19 de maio

Classificação etária: Livre

