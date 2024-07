Rafaella Justus é surpreendida por Ticiane Pinheiro em seu aniversário

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus completa 15 anos neste domingo, 21, e foi surpreendida pela mãe

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus completa 15 anos neste domingo, 21, e as comemorações de seu aniversário já começaram. A menina, que está de férias nos Estados Unidos com o pai, foi surpreendida pela mãe, que viajou até Miami e chegou no restaurante onde a filha estava cantando parabéns.

"Viemos até Miami para comemorar os 15 da Rafa junto com ela. Viva!", escreveu Ticiane na legenda do vídeo. Ela compartilhou o momento em que chega ao restaurante carregando um monte de balões e cantando parabéns. Em seguida, deu um abraço na filha.

A jovem já estava em Miami, nos EUA, com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert, há algumas semanas. Para comemorar seu aniversário, ela saiu para jantar. Ticiane, Cesar Tralli e a filha mais nova do casal, Manuella, viajaram para se juntar a Rafa na celebração e a surpreenderam no restaurante.

Aém dos pais, da madastra e do padastro, as irmãs mais novas da adolescente também marcaram presença. Manuella e Vicky, ambas de 5 anos, Fran Fischer Justus, uma das filhas mais velhas de Justus, e Valentina Siebert, sobrinha de Ana Paula.

Rafaella Justus é surpreendida por Ticiane Pinheiro (Reprodução/Instagram)

Rafaella Justus diz que não terá príncipe e nem dança das 15 em sua festa

Para celebrar seus 15 anos, Rafa está organizando um festão em agosto. No evento, que será em um hotel luxuoso de São Paulo, ela dançará valsa com o pai Roberto Justus, o padrasto César Tralli, o avô Fernando Pinheiro e o irmão Ricardo Justus.

"Não vai ter príncipe, quase escolhi um príncipe, mas eu desisti de última hora", falou ela recentemente. Apesar de ter escolhido 15 amigas para o momento, Rafa Justus explicou que não terá dança das meninas. "Mas, as 15 não vão dançar lá na cerimônia, porque to com preguiça de fazer dança", disse ela.