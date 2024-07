Rafaella Justus completa 15 anos e ganha homenagem fofa de Roberto Justus

Rafaella Justus completa 15 anos neste domingo, 21, e o empresário Roberto Justus fez questão de homenagear a filha. Veja o que ele disse!

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus completa 15 anos neste domingo, 21. Após comemorar a data especial com um jantar em família, a adolescente foi surpreendida por uma declaração do pai, que fez uma publicação no Instagram em homenagem a ela.

"Filha querida, 15 anos hoje! Parabéns, meu amorzinho! Quanta coisa já vivemos. Estamos sempre juntos em uma sinergia surreal. Que menina incrível que você se tornou. Inteligente, criativa, doce, carinhosa, forte e carismática. Todos te adoram e te admiram. Curta muito o seu dia. Te amo e estarei sempre ao seu lado te apoiando", escreveu o empresário.

Veja:

Rafaella Justus é surpreendida por Ticiane Pinheiro em seu aniversário

A jovem está em Miami, nos EUA, com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert, há algumas semanas. Para comemorar seu aniversário, ela saiu para jantar. Ticiane, Cesar Tralli e a filha mais nova do casal, Manuella, viajaram para se juntar a Rafa na celebração e a surpreenderam no restaurante.

"Viemos até Miami para comemorar os 15 da Rafa junto com ela. Viva!", escreveu Ticiane na legenda do vídeo. Ela mostrou o momento em que chega ao restaurante carregando um monte de balões e cantando parabéns. Em seguida, deu um abraço na filha.

Aém dos pais, da madastra e do padastro, as irmãs caçulas da adolescente também marcaram presença na comemoração. Manuella e Vicky, ambas de 5 anos, Fran Fischer Justus, uma das filhas mais velhas de Justus, e Valentina Siebert, sobrinha de Ana Paula.

Por mais que complete 15 anos neste domigo, a festa de Rafa está marcada para acontecer em agosto. Recentemente, ela adiantou que a comemoração não terá príncipe e nem dança das 15. Além disso, a jovem já escolheu seus três vestidos, cores deles e quais serão as duas atrações que animarão o grande dia.