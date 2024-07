Veja a foto do bolo de aniversário de Rafaella Justus

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus comemorou seu aniversário de 15 anos em um restaurante em Miami com bolo de chocolate

A adolescente Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, já abriu as comemorações do seu aniversário de 15 anos de idade. Ela está em Miami com a família do pai e foi surpreendida com a chegada da família da mãe, que viajou até lá apenas para comemorar a data especial da herdeira. Com isso, eles celebraram a nova idade de Rafa com uma festa no restaurante.

Para a grande noite, Rafa ganhou um bolo de aniversário encantador para marcar o dia dos seus 15 anos. O bolo de chocolate contou com decoração de vários balões coloridos e foi personalizado com o nome da aniversariante.

Rafaella completou os 15 anos de vida neste domingo, 21, e terá uma festa de debutante em breve. A família dela está organizando todos os detalhes da celebração luxuosa, que promete agitar os cerca de 400 convidados.

A divisão da guarda de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi questionada em sua rede social como é a guarda de Rafaella Justus com o pai, o empresário Roberto Justus. Nesta terça-feira, 09, a loira esclareceu a divisão já que a herdeira está viajando com o pai em Miami, nos EUA, enquanto ela está no Brasil trabalhando.

Ao notarem a ausência da adolescente em alguns momentos da família da jornalista nos últimos dias, como o aniversário de 81 anos de Helô Pinheiro, muita gente se questionou como seria a divisão entre eles. A esposa de Cesar Tralli então contou como é a dinâmica entre eles para ficarem com a garota. Ticiane Pinheiro ainda revelou com quem ela mora.

"A Rafa mora comigo e dorme no pai uma ou duas vezes na semana. Um final de semana ela fica comigo e no outro com o pai. Nas férias, ela fica metade comigo e a outra metade com o pai. Dividimos assim...", disse como fazem.