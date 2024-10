Gloria Menezes celebra aniversário de 90 anos com festinha em família

A atriz Gloria Menezes ganhou uma festinha intimista em celebração aos 90 anos de idade, completados no sábado, 19; veja vídeo

A atriz Gloria Menezes, um dos grandes ícones da teledramaturgia brasileira, ganhou uma festa intimista em celebração aos 90 anos de idade, completados no sábado, 19. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a veterana, que faz raras aparições em público, surge comemorando a data especial com um bolinho ao lado de familiares e amigos próximos.

Esbanjando simpatia, Gloria foi filmada apagando as velinhas do bolo. O vídeo original foi compartilhado pelo perfil no Instagram 'Glória e Tarcísio', um fã clube feito especialmente em homenagem à atriz e ao marido, Tarcísio Meira (1935-2021).

Longe das telinhas desde 2015, quando atuou em 'Totalmente Demais', a veterana costuma fazer aparições discretas nas redes sociais do filho, Tarcisio Filho, e da nora, Mocita Fagundes. Recentemente, em entrevista ao canal 'Dez Minutos de Arte', Gloria Menezes, que é vista usando cadeira de rodas, explicou que é adepta do item apenas por questões de conforto.

++ 90 anos de Glória Menezes: 9 novelas com ela para assistir agora

"Vocês estão me vendo em uma cadeira de rodas, mas eu não ando em cadeira de rodas. Só ando em cadeira de rodas quando é para o meu conforto. Aqui, eu ia ficar de pé, parada, andando de um lado para outro. Estou confortavelmente na minha cadeira. Só para vocês ficarem sabendo, eu ando todo dia de manhã por uma hora. Todo santo dia", disse ela, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Lembrancinha do aniversário de Gloria Menezes rouba a cena

A atriz Gloria Menezes já havia celebrado a chegada de seus 90 anos de idade antecipadamente. No início de setembro deste ano, ela ganhou uma festa com a presença da família. Inclusive, a nora dela, Mocita Fagundes – esposa do ator Tarcisio Filho -, mostrou alguns detalhes da comemoração nas redes sociais.

Mocita revelou momentos encantadores de Gloria com a família e também ao lado do seu bolo de aniversário. Além disso, ela também registrou a lembrancinha da festa, que foi uma bonequinha inspirada no visual da aniversariante; confira mais detalhes!