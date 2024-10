90 anos de Glória Menezes: 9 novelas com ela para assistir agora

Confira a lista de 9 novelas com a atriz Glória Menezes que estão disponíveis no streaming para você assistir agora e celebrar os 90 anos da atriz

A atriz Glória Menezes está com 90 anos! Neste dia 19 de outubro, ela comemora o seu aniversário e uma linda de vida. Que tal celebrar junto com ela e dar o ‘play' em novelas que fizeram sucesso na carreira dela? Listamos 9 novelas com a atriz que estão disponíveis no streaming Globoplay para você assistir agora.

A atriz veterana é uma das grandes damas da teledramaturgia brasileira e atuou em mais de 40 novelas da Globo, sendo que sua estreia foi em 1967 na trama de Sangue e Areia. Ela está longe da TV há alguns anos, mas segue sendo um dos nomes mais lembrados quando falamos em telenovelas. Em sua trajetória, ela acumulou trabalhos marcantes, sendo que sua última novela foi Totalmente Demais, de 2015. Relembre abaixo algumas novelas com a atriz e que estão disponíveis no Globoplay:

Pai Herói - 1979

Na novela Pai Herói, Gloria Menezes interpretou Ana Preta. A personagem era dona de uma casa de samba e vivia um triângulo amoroso com os personagens de Tony Ramos e Elizabeth Savala. Ana Preta fez muito sucesso entre os telespectadores na época, que até imitavam o figurino da personagem na vida real.

Na história, Ana Preta viveu um romance com Nuno (Paulo Autran) na adolescência e eles tiveram uma filha, mas não se casaram. Ao longo da vida, ela acumulou uma mágoa dele, mas ele sempre tentava conquistá-la. Eles protagonizaram momentos divertidos ao longo da trama, mas também se alfinetavam. Inclusive, ela o chamava de panetone.

Guerra dos Sexos - 1983

Na novela, Glória Menezes teve a chance de contracenar com seu marido, o ator Tarcísio Meira, e fazer comédia. Ela interpretava Roberta Leone, uma mulher de temperamento forte, origem humilde e que fica viúva logo no início da trama. Ela vive uma série de problemas para manter a fábrica do marido funcionando e tem uma boa relação com seus rimnaos, Nieta (Yara Amaral) e Nenê (Hélio Souto).

Brega & Chique - 1987

Em Brega & Chique, Gloria Menezes viveu a protagonista ao lado de Marília Pêra. Elas interpretavam personagens que se tornavam grandes amigas, mas sem saber que foram casadas com o mesmo homem. A atriz deu vida para Rosemere, uma mulher que vive na periferia e luta para manter sua casa. Na novela, a atriz ainda teve a chance de trabalhar com seu filho, o ator Tarcísio Filho, fruto do casamento com Tarcísio Meira.

Rainha da Sucata - 1990

Na história, ela viveu uma personagem icônica: Laurinha Figueroa. Ela foi uma vilã que tirou a própria vida - sendo que foi a primeira a fazer isso em uma novela. Laurinha era uma socialite falida, mas sempre manteve a pose perante a sociedade. Casada, ela tinha uma paixão proibida pelo enteado. Ela fazia maldades ao longo da trama, e sem escrúpulos.

A Próxima Vítima - 1995

Na novela, a atriz interpretou Julia Braga, uma senhora da alta sociedade e muito elegante. Ela é uma boa pessoa e ajuda menores carentes e suas famílias, sendo que até já fez missões no continente africano e é militante.

Torre de Babel - 1998

Na história, a atriz viveu Marta Toledo, uma dona de casa rica que não tem um casamento feliz e decide viver uma nova aventura de amor. Ela é feliz com sua vida, mas decide mudar de vida ao ver que seu casamento não é o que pensava. Ela procura um novo recomeço e se envolve com Bruno (Stênio Garcia).

Senhora do Destino - 2004

Na novela, ela interpretou a Baronesa de Bonsucesso, uma mulher que sofria com o Mal de Alzheimer. A personagem foi marcante na história da atriz por seu papel social ao falar sobre a doença no horário nobre.

A Favorita - 2008

Na novela, Gloria Menezes interpretou Irene, uma mulher elegante e sofisticada, que se casou com Gonçalo (Mauro Mendonça), mas era apaixonada por Copola (Tarcisio Meira). Ela não tem uma boa relação com a nora Donatela (Claudia Raia) e dá aulas para crianças.

Totalmente Demais - 2015

Na história, Menezes deu vida para Stelinha, ex-mulher de Maurice (Reginaldo Faria) e mãe de Arthur (Fabio Assunção). A novela era leve e teve vários momentos de humor com a atriz. Stelinha foi a responsável por dar aulas de etiqueta para a protagonista, Eliza (Marina Ruy Barbosa).