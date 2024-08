Gloria Menezes explica motivo de usar cadeira de rodas

Aos 89 anos, Gloria Menezes fez questão de explicar o motivo de sempre estar usando cadeira de rodas durante suas aparições públicas

Gloria Menezes, de 89 anos, frequentemente é vista usando cadeira de rodas durante suas aparições públicas. Em entrevista ao canal Dez Minutos de Arte, no Youtube, a atriz fez questão de explicar seus motivos e afirmou que usa o item apenas para ter mais conforto.

"Vocês estão me vendo em uma cadeira de rodas, mas eu não ando em cadeira de rodas. Só ando em cadeira de rodas quando é para o meu conforto. Aqui, eu ia ficar de pé, parada, andando de um lado para outro. Estou confortavelmente na minha cadeira. Só para vocês ficarem sabendo, eu ando todo dia de manhã por uma hora. Todo santo dia", disse ela, durante um evento no Rio de Janeiro.

A famosa também explicou que decidiu morar no Rio de Janeiro após a morte do companheiro Tarcísio Meira, que morreu em 2021 após lutar contra a Covid-19. "O Tarcisinho mora aqui, a Maria Amélia mora aqui. Eu tenho um apartamento entre um e outro. Tarcísio faleceu de Covid. Você está sabendo né? Eu estava ficando muito sozinha em São Paulo. Eu só ficava em São Paulo porque a família do Tarcísio é de lá. Mas agora está todo mundo velhinho", disse ela, se referindo aos filhos.

Ida ao teatro

Aos 89 anos de vida, a atriz Gloria Menezes foi vista usando o auxílio de uma cadeira de rodas em um shopping no Rio de Janeiro. Ela foi curtir um passeio cultural com a filha, Maria Amélia.

As duas foram prestigiar o espetáculo A Lista. Ao sair do teatro, ela foi vista se locomovendo com o auxílio da cadeira de rodas.

Recentemente, a nora de Gloria Menezes, Mocita Fagundes, - que é casada com o ator Tarcísio Filho – falou sobre a sua relação com a sogra. "O sorriso dela representa muito para mim. Muito. Essa foto linda do Tarcisinho foi feita hoje. Para quem convive comigo, sabe. Cresci sem mãe. Não tenho essa referência. E depois de madura ganhei essa mãe. Não é uma mãe qualquer. É uma potência. De amor e intensidade. Hoje… quietinha… agradeci aos meus anjos cuidadores o privilégio de ser amada por ela. Minha Rainha", disse ela.