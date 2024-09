Lembrancinha do aniversário de Gloria Menezes rouba a cena

Gloria Menezes antecipou a comemoração do seu aniversário de 90 anos de idade e a nora dela mostrou a foto da lembrancinha da festa

A atriz Gloria Menezes já iniciou as celebrações dos seus 90 anos de idade. Ela completará a nova idade em outubro deste ano, mas já ganhou uma festa com a presença da família. Inclusive, a nora dela, Mocita Fagundes – esposa do ator Tarcisio Filho -, mostrou alguns detalhes da comemoração nas redes sociais.

Mocita revelou momentos encantadores de Gloria com a família e também ao lado do seu bolo de aniversário. Além disso, ela também registrou a lembrancinha da festa, que foi uma bonequinha inspirada no visual da aniversariante.

"Uma lembrança linda e recente. A comemoração dos 90 anos da minha rainha. Tudo absurdamente lindo, delicado e familiar. Iniciativa amorosa da minha cunhada - que além de ter ótimas ideias pra reunir a família, tem um bom gosto e talento para essas cerimônias. A Glória estava feliz! É sobre isso", disse Mocita.

Lembrancinha do aniversário de Gloria Menezes - Foto: Reprodução / Instagram

Aniversário de Gloria Menezes - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mocita Fagundes (@mocitafagundes_oficial)

Ida ao teatro

Aos 89 anos de vida, a atriz Gloria Menezes foi vista usando o auxílio de uma cadeira de rodas em um shopping no Rio de Janeiro. Ela foi curtir um passeio cultural com a filha, Maria Amélia.

As duas foram prestigiar o espetáculo A Lista. Ao sair do teatro, ela foi vista se locomovendo com o auxílio da cadeira de rodas.

Recentemente, a nora de Gloria Menezes, Mocita Fagundes, - que é casada com o ator Tarcísio Filho – falou sobre a sua relação com a sogra. "O sorriso dela representa muito para mim. Muito. Essa foto linda do Tarcisinho foi feita hoje. Para quem convive comigo, sabe. Cresci sem mãe. Não tenho essa referência. E depois de madura ganhei essa mãe. Não é uma mãe qualquer. É uma potência. De amor e intensidade. Hoje… quietinha… agradeci aos meus anjos cuidadores o privilégio de ser amada por ela. Minha Rainha", disse ela.