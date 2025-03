Xuxa passou por uma cirurgia de 12 horas: ‘Fiz uma operação’

A apresentadora Xuxa Meneghel foi a convidada do programa Mais Você e conversou com Ana Maria Braga sobre um diagnóstico que recebeu

A apresentadora Xuxa Meneghel está completando 62 anos de vida nesta quinta-feira, 27, e celebrou a data especial no programa Mais Você, ao lado da amiga de longa data, a também apresentadora Ana Maria Braga. Durante o papo, ela falou sobre seu diagnóstico de alopecia, que causa a queda de cabelo e falhas no couro cabeludo.

Ela falou sobre o assunto 32 dias após passar por transplante capilar, que consiste em remover os folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra região da cabeça. Segundo a apresentadora, a intervenção começou por volta das 6h ou 7h da manhã e foi finalizada entre 18h e 19h. Ou seja, durou cerca de 12 horas.

"Mulher tem medo, ou tem vergonha de falar, ou acha que não deveria... Eu queria falar pra muitas mulheres terem coragem e vontade de fazer [transplante], porque a alopecia existe. Tem a alopecia genética, que é no caso, a alopecia hormonal, mas existem outras que também são são causadas por produtos, químicas ou tração", falou.

A apresentadora contou ainda que provavelmente herdou a doença de sua mãe, que também sofria de alopecia. Ao perceber a queda de cabelo, ela tentou outros tratamentos antes de optar pelo transplante capilar. "Só um remédio não adianta... Acho que pra algumas pessoas até pode melhorar, mas adiantar mesmo...", relatou.

Como foi o transplante?

E explicou como foi o procedimento: "No meu caso, fiz uma operação, fiz um transplante. Tirei da área doadora e botei aqui e aqui. Hoje estou no 32° dia, ou seja, esses cabelinhos vão cair e depois vão nascer. A partir de agosto, setembro, estou com meu cabelo... Já já volto a usar xuquinha", detalhou.

E complementou: "É um trabalho minucioso, de muito tempo... Eu nem dormi naquele dia. Fui 4h da manhã pro hospital e mais ou menos 6h ou 7h da manhã já estava na cirurgia, que foi até 18h ou 19h da noite. É muito tempo, um trabalho artesanal".

