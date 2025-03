Juliana Paes ganha homenagem do marido em data especial: 'Sorte ter você'

Completando 46 anos de vida, a atriz Juliana Paes foi surpreendida com uma bela declaração do marido em seu aniversário

Dia de festa na casa de Juliana Paes! A atriz, que completa 46 anos de vida nesta quarta-feira, 26, ganhou uma bela homenagem do marido, Carlos Eduardo Baptista, que publicou uma declaração especial à aniversariante em suas redes sociais.

Discreto, o companheiro de Juliana publicou uma foto romântica do casal em seu perfil e destacou o quanto é apaixonado pela artista. A postagem feita por Eduardo, que possui uma conta privada, foi compartilhada pela famosa, tornando pública a homenagem.

"Hoje é o dia dela! Mulher de sorriso fácil que contagia por onde passa, carinhosa e incrivelmente linda... que Deus te abençoe com a realização dos seus maiores sonhos...que sorte ter você ao meu lado! Te amo!", escreveu o marido de Juliana Paes na legenda.

Casados desde 2008, os dois são pais de dois meninos: Pedro, de 14 anos, e Antônio, de 11. Bastante ativa nas redes sociais, a atriz costuma compartilhar com os seguidores registros em família, de seu dia a dia, trabalhos e viagens.

Marido de Juliana Paes celebra aniversário da atriz - Reprodução/Instagram

Juliana Paes opina sobre retorno às novelas

Desde que encerrou seu contrato fixo com a Globo em 2022, Juliana Paes tem se dedicado a outros produtos do audiovisual e ficado um pouco distante das novelas. Dona de papéis marcantes, a artista opina, em entrevista à CARAS Brasil, sobre a possibilidade de seu retorno aos folhetins.

"Os dois últimos trabalhos foram no streaming e me deram um grande prazer tanto fazendo quanto pelo retorno de público e crítica. Muito do que sei, aprendi fazendo novelas e por isso nunca digo que não voltarei a fazê-las porque sempre gostei", explica Juliana Paes; confira o bate-papo completo com a atriz!

