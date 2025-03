BBB 25: Maike aconselha brother rival após eliminação de Aline: 'Iria'

Com a saída de Aline do BBB 25, Maike prestou apoio a um brother do grupo oposto durante a festa ao notá-lo cabisbaixo

Os brothers aproveitaram bastante a festa da líder Renata, ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 27, para conversar sobre diversos assuntos, incluindo os últimos acontecimentos dentro do BBB 25. Ao longo do evento, Maike e Vinicius se aproximaram e trocaram algumas palavras a respeito da eliminação de Aline.

O ex-nadador prestou apoio a Vinicius e o aconselhou a seguir firme e forte no jogo, apesar da saída da amiga. Maike, inclusive, enfrentou o décimo paredão da temporada contra Aline, que deixou o reality show com 51,73% dos votos do público.

O brother, que ficou 'sozinho' na casa após a eliminação de seu amigo, Gabriel, comentou com Vinicius que não é fácil continuar no confinamento após a eliminação de um aliado. "É fod*, mas fica firme na parada, que é o seu sonho [...] Eu te vi pra baixo, abalado. Busca força aí, eu acho que ela [Aline] iria querer muito que você ficasse forte, que jogasse", disse Maike.

Em seguida, o amigo de Aline agradeceu as palavras do colega e ressaltou que, apesar de serem rivais dentro do jogo, o respeita bastante. "É um prazer ter você como um rival, de verdade. A gente tá num grupo oposto mas tem essa inteligência, você é do esporte e você consegue lidar bem do outro lado de competir e sabe separar as coisas", declarou Vinicius, por fim.

Guilherme critica postura da sogra, Delma

Enquanto a festa da líder Renata acontecia no BBB 25, alguns brothers aproveitaram o momento de descontração para conversar sobre os próximos passos do jogo. Em um canto da área externa da casa, Guilherme e João Pedro refletiram sobre os posicionamentos dos demais colegas de confinamento.

Ao longo do bate-papo na madrugada desta quinta-feira, 27, o irmão gêmeo de João Gabriel mencionou a atitude de Delma no último paredão e afirmou que a sogra de Guilherme 'fugiu do embate' com Eva ao salvá-la da berlinda. O genro da sister, por sua vez, contou que não concordou com a decisão da sister e revelou que sempre a critica em relação a outros posicionamentos; confira mais detalhes!

