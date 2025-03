Filho de Luana Piovani e Pedro Scooby ganha 'bolinho simples' em aniversário

Primogênito de Luana Piovani e Pedro Scooby, Dom celebrou a chegada de seus 13 anos de vida com uma festinha em família

Filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, Dom ganhou uma festinha na noite de quarta-feira, 26, em celebração aos seus 13 anos de vida. O menino, que mora com o pai desde 2024, comemorou o aniversário ao lado de amigos e familiares na casa do surfista.

Por meio das redes sociais, Scooby compartilhou um vídeo do momento em que os convidados cantaram o famoso 'parabéns para você'. No registro, é possível ver detalhes do bolinho feito especialmente para Dom. O doce 'simples' foi inspirado no tema surf, uma das paixões do adolescente, que já segue os passos do pai.

O aniversariante do dia ainda chamou a irmã caçula, Aurora, de 2 anos, para assoprar a velinha junto com ele. A pequena é fruto do atual casamento de Pedro Scooby com Cintia Dicker. "Tudo de melhor na sua vida, meu filho! Te amo demais da conta", declarou o famoso na legenda.

Vale lembrar que Luana Piovani e Pedro Scooby também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 9 anos. As crianças residem com a atriz em Portugal e, por isso, não puderam estar presentes na festinha do irmão mais velho.

Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani completa 13 anos - Reprodução/Instagram

O quarto da filha caçula de Pedro Scooby

Recentemente, Cintia Dicker usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a terceira reformulação do quarto de sua filha, Aurora Dicker. A modelo, ao lado de Pedro Scooby, revelou que a nova decoração reflete a personalidade da pequena, agora com dois anos de idade.

O ambiente traz tons terrosos e segue o estilo Boho, conhecido por sua estética livre, criativa e pela fusão de influências culturais. No vídeo, Cintia explicou que, com o crescimento de Aurora, sentiu a necessidade de adaptar o espaço para que ele expressasse melhor o jeito da filha.

O Boho, escolhido para a decoração, valoriza elementos naturais, texturas aconchegantes e peças artesanais, criando um ambiente acolhedor e cheio de identidade; confira mais detalhes do ambiente!

Leia também: Luana Piovani revela como está a relação com o ex-marido, Pedro Scooby