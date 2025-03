‘Gorda, Livre e Poderosa’: Thaís Carla transforma sua história em inspiração

Conhecida por sua energia contagiante, coreografias marcantes e discurso inspirador, a influenciadora digital Thaís Carla dá um novo passo em sua trajetória como influenciadora e ativista da liberdade corporal. Em sua primeira autobiografia, ‘Gorda, Livre e Poderosa’, a dançarina compartilha sua história de superação e auto aceitação, provando que autoestima e liberdade não têm tamanho.

O livro, que chega ao público carregado de reflexões sobre padrões de beleza e preconceito, é um convite para que todas as pessoas se libertem dos julgamentos e vivam com mais amor próprio. Thaís revela que a motivação para escrever a obra surgiu ao perceber o impacto positivo que sua história teve na vida de muitas mulheres gordas.

“Sempre compartilhei minha história nas redes sociais, e vi como isso tem impactado a vida das pessoas. Muitas mulheres gordas me mandam mensagens dizendo que eu as ajudei a se enxergarem de outra forma, com mais amor e liberdade. Isso me fez perceber que minha trajetória poderia inspirar ainda mais gente”, conta.

De dançarina reconhecida no Brasil a uma das vozes mais potentes sobre representatividade, Thaís relembra momentos marcantes de sua trajetória, como a luta contra as expectativas sociais sobre corpos gordos e a superação de desafios. "O maior desafio foi me libertar das expectativas que a sociedade impõe sobre corpos gordos. Desde pequena, me diziam que eu precisava mudar e que não poderia dançar, mas eu escolhi acreditar em mim", compartilha. Thaís provou o contrário, alcançando grandes vitórias ao dançar na TV e em eventos de grande destaque.

Com um tom leve, divertido e, ao mesmo tempo, emocionante, ‘Gorda, Livre e Poderosa’ traz relatos íntimos e mensagens impactantes que prometem tocar o coração dos leitores. A principal mensagem do livro é clara: "Quero que todo mundo entenda que não precisa esperar emagrecer para viver, para ser feliz, para ocupar espaços. A gente pode ser quem quiser AGORA", afirma Thaís, que convida os leitores a se libertarem das imposições sociais.

A escritora espera que sua obra seja um verdadeiro abraço para aqueles que enfrentam a pressão estética e um empurrão para viverem sua liberdade sem vergonha. “Espero que esse livro ajude mulheres gordas a se sentirem representadas e que pessoas de todos os corpos repensem os preconceitos e padrões que carregam”, acrescenta.

Para Thaís, ser gorda, livre e poderosa é viver sem pedir permissão, ocupar espaços sem medo e amar o próprio corpo como ele é. "É dançar, se expressar, se vestir como quiser e saber que você é incrível do jeito que é”, completa a autora.

O livro estará disponível em breve, e Thaís Carla promete que os seguidores terão acesso às informações do lançamento em primeira mão.