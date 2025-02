Que lindos! Nas redes sociais, Otaviano Costa resgatou vídeo de viagem romântica com Flávia Alessandra e se divertiu ao relembrar momento marcante

Nesta quinta-feira, 6, Otaviano Costa entrou no clima de 'TBT' - 'Throwback Thursday', ou 'Quinta-feira das Lembranças' - e compartilhou um vídeo especial ao lado da esposa, Flávia Alessandra. No registro, o casal surgiu aproveitando um passeio de lancha e trocando carinhos durante uma viagem à ilha de Capri, na Itália.

"TBT do dia que Flávia Alessandra me obrigou a ficar com ela pro resto da vida! Sim, pois diz a lenda que, quando você beija sob o 'Arco do Amor' em Capri, o casal fica junto para sempre. O golpe tava lá... eu caí, né, Flávia?”, brincou Otaviano na legenda da publicação, fazendo referência à tradição local.

Nos comentários, choveram elogios. "Golpe abençoado!", brincou um seguidor. "Vocês são tão lindos! Parabéns casal", declarou outro. "Amo vocês, que Deus sempre abençoe", escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otaviano Costa (@otaviano)

Renascimento

Em junho de 2024, Otaviano Costa renasceu. O apresentador recebeu o diagnóstico de um grave problema no coração após um ecocardiograma, o que acarretou em uma cirurgia de urgência. Ele foi diagnosticado com aneurisma de aorta em estágio avançado.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator conta que viveu o milagre da vida ao descobrir a tempo que algo não estava dentro da normalidade. Ele faz um balanço sobre o ano que passou e revela o que espera de 2025, agora com a saúde restaurada e uma nova chance de continuar contando histórias e fazendo arte.

"Eu renasci este ano e eu me sinto abençoado, protegido, eu me sinto iluminado, foi uma benção, foi um milagre de vida o que aconteceu comigo e eu devo isso a Deus, aos médicos e especialmente a minha família, que tanto me apoiou, me cercou, me curou, que não me abandonou em nenhum segundo sequer, mesmo quando o medo batia à minha porta, ou quando as lágrimas caíam, ou quando a incerteza era muito grande, embora hoje eu celebro essa vida plena que eu tenho hoje, ao lado dessas pessoas a quem devo tanta gratidão e com a fé absoluta de que força jamais me faltará", afirma. Veja a entrevista completa!

Leia também:Otaviano Costa relembra confinamento com Flávia Alessandra, que estava noiva: ‘Gostando ou não’