Quem é Dudu Borges? Conheça o novo namorado de Deborah Secco

Novo namorado de Deborah Secco, o produtor musical Dudu Borges já namorou outra atriz famosa no passado; saiba mais

A atriz Deborah Secco está namorando! Solteira desde o fim de seu casamento com Hugo Moura, anunciado em abril do ano passado, a assessoria da famosa confirmou o romance com Dudu Borges ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Os rumores de que os dois estariam vivendo um affair surgiram em outubro do ano passado, mas a relação só foi de fato confirmada agora. Que tal conhecer um pouco mais sobre o eleito de Deborah Secco?

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Dudu Borges tem 41 anos de idade, é produtor musical, compositor e multi-instrumentista . Apesar de somar mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, ele é discreto em relação à vida pessoal e costuma compartilhar em seu perfil somente parcerias profissionais.

O novo namorado de Deborah Secco é responsável por hits como 'Ai Se Eu Te Pego', sucesso na voz do cantor Michel Teló, e 'Chora Me Liga', da dupla sertaneja João Bosco e Vinicius. Dudu também está por trás de diversas canções de grandes artistas como Luan Santana, Bruno e Marrone, Ivete Sangalo e até a ex-RBD Dulce Maria.

Além disso, o produtor musical também é ex-integrante da banda de rock cristão 'Resgate', onde atuava como tecladista. Em 2022, Dudu Borges namorou a também atriz Alice Wegmann , que estará no ar em breve no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Deborah Secco assume publicamente desde o fim da união com Hugo Moura. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais da pequena Maria Flor, de 9.

Deborah Secco revela decisão do ex após fim do casamento

A atriz Deborah Secco e o diretor Hugo Moura anunciaram publicamente o fim do casamento há pouco menos de um ano, em abril do ano passado. Apesar da separação, os dois seguem tendo uma ótima relação de amizade.

Em entrevista recente à 'Quem', a artista abriu o coração ao falar sobre a convivência com o ex-marido e explicou que ele optou por viver longe dos holofotes após o divórcio; confira mais detalhes!

