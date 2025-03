Especialista alerta riscos de atitude de Pedro Scooby com o filho: 'Pode trazer trauma'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch analisa vídeo de amigo de Pedro Scooby correndo atrás de Dom com lança-chamas

Um vídeo de 2022, de João Ricardo Mendes (44), CEO do antigo site de viagens Hurb, correndo atrás de Dom (14), filho de Luana Piovani (48) e Pedro Scooby (36), com um lança-chamas recreativo voltou a viralizar na web. O registro causou indignação em parte dos internautas e levantou um alerta sobre os ricos da atitude do surfista e do empresário.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que a atitude colocou o filho de Pedro Scooby em uma situação de vulnerabilidade . "Pode sim trazer trauma. A criança não tem capacidade física e emocional ainda para se proteger de um adulto, quem dirá de um adulto com um lança-chamas."

"Isso pode fazer com que essa criança cresça internalizando o mundo, e as relações com outras pessoas, como um lugar extremamente perigoso, em que ela se encontra em um lugar de impotência", completa a especialista.

Guntovitch ainda diz que a situação poderia levar a criança à uma síndrome chamada desamparo aprendido. "É quando uma pessoa, seja ela criança, mas também pode acontecer na vida adulta, internaliza que não há o que ela faça que ela consiga evitar violências ou fugir de um perigo bastante importante."

A psicanalista diz que, no registro, é possível ver que Dom estava sem camisa, com a pele exposta, a atitude poderia representar perigos para sua integridade física. Ela explica que é bastante provável que o pré-adolescente, à época com 12 anos, tenha se sentido vulnerável.

"A forma como ele internaliza isso e passa a entender o mundo, porque esse amigo do pai deveria ser uma pessoa que o protegesse, e o pai deveria protegê-lo de um amigo que faz uma 'brincadeira' extremamente preocupante e perigosa. Ele não foi preservado, sua integridade física foi ameaçada e isso pode trazer consequências de percepção do mundo e de si mesmo bastante importantes."

No registro, compartilhado por Mendes em seu perfil do Facebook, o empresário corre pela sala de sua casa atrás de Dom, que veste uma máscara de Stormtrooper, personagem da franquia Star Wars, enquanto dispara o lança-chamas. O vídeo foi retirado do ar no início desta semana após a repercussão do caso.

Em entrevista ao site Splash, do UOL, a atriz comentou o caso. "Estou estarrecida, tremendo. Nem todo homem, mas sempre um homem. Vídeo antigo, mas estará atravessado no meu peito e memória para sempre". Também ao portal, o surfista afirmou ter mudado de opinião sobre a atitude. "Olha que eu postei na época e ninguém falou nada, mas, olhando hoje, é uma brincadeira que não permitiria mais."

