Médico explica diagnóstico de Gusttavo Lima: 'Fique alerta'

Gusttavo Lima precisou de injeção após diagnóstico cada vez mais frequente nos brasileiros

Gusttavo Lima (35) foi diagnosticado com tendinite e precisou tomar uma injeção para conter as dores no pulso. A revelação foi feita pelo sertanejo durante uma live do projeto Paraíso Particular, em dezembro de 2023, em sua casa. Na ocasião, ele surgiu usando uma Munhequeira.

“Isso aqui é tendinite, sintoma de velho, a gente vai ficando velho e, é aquilo, tudo que termina com “/ite”/e, sinusite, gastrite, tendinite…depois dos 30 [anos] a pessoa vai conquistar. O médico aplicou uma agulha, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Ele disse: “Você é um homem ou um saco de batadas”. Eu disse: “Um saco de batadas”, relatou.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, que explica os sinais de alerta para pacientes com o mesmo diagnóstico do cantor sertanejo.

"Fique alerta se sentir dor persistente, inchaço ou rigidez em uma articulação, especialmente após atividades repetitivas ou sobrecargas. Se a dor não melhorar com descanso e tratamento inicial, ou se houver perda significativa de função, é importante procurar um médico para avaliação (Healthline - Tendinitis)", diz.

"A tendinite é geralmente causada por overuse, ou seja, o uso excessivo e repetitivo de um tendão, como em esportes como corrida ou tênis, ou em ocupações que exigem movimentos constantes, como trabalhar em uma linha de produção ou digitar por longas horas (Mayo Clinic - Tendinitis). Outras causas incluem lesões agudas, como uma queda que cause impacto direto, e o uso de medicamentos como fluoroquinolonas, que têm um alerta de risco para tendinite desde 2008, segundo a FDA (Arthritis Foundation - Tendinitis)", complementa.

De acordo com o especialista, a idade também pode ser um fator para tendinite. No mais, o ideal é descansar a região afetada pelos sintomas da inflamação e buscar ajuda médica em caso de piora da qualidade de vida, como ocorreu com artista.

"Condições como espondiloartrite, que afetam a conexão entre tendões e ossos, também podem predispor à tendinite, especialmente em áreas como o tendão de Aquiles (Cleveland Clinic - Tendinopathy). A idade é outro fator, pois tendões envelhecem e se tornam menos flexíveis, aumentando o risco em adultos acima de 40 anos", finaliza.