Michael Schumacher não fala mais. Saiba qual é o atual estado de saúde do piloto

Jornalista alemão surpreende ao revelar informações inéditas sobre o estado de saúde de Michael Schumacher após o grave acidente

O ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher está recluso há muitos anos. Ele sofreu um grave acidente em 2013 em uma pista de ski, teve uma lesão cerebral e nunca mais apareceu em público. Porém, novas informações sobre o estado de saúde dele foram revelados pelo jornalista alemão Felix Gorner ao canal RTL.

Em sua entrevista, ele contou que o ex-piloto não fala mais e precisa de cuidados 24 horas por dia. “A situação é muito triste. Ele precisa de cuidados constantes e está totalmente dependente. Não consegue mais se expressar verbalmente”, disse ele.

O profissional ainda comentou sobre a decisão da família de preservar o tratamento de Michael e não revelar informações sobre sua evolução. “No momento, há no máximo 20 pessoas que podem se aproximar do Michael. Acredito que essa é a estratégia correta. Eles sempre foram extremamente cuidadosos em relação à privacidade dele e isso não mudou”, afirmou.

O que aconteceu com Michael Schumacher?

O ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher sofreu um grave acidente no dia 29 de dezembro de 2013. Ele esquiava em uma pista nos Alpes Franceses quando colidiu com uma pedra e sofreu uma queda grave. Com isso, ele bateu a cabeça em outra pedra e precisou ser internado às pressas e ficou em coma induzido.

Depois de uma longa internação, o atleta foi para casa para ficar em contato com sua família. Porém, os familiares não divulgaram mais informações sobre o estado de saúde dele ao longo dos últimos anos. A última notícia sobre ele foi dada em 2014, quando a família informou que ele saiu do coma, mas não conseguia andar ou se comunicar.

Por que a família mantém o sigilo até hoje?

A família de Michael Schumacher revelou muito pouco sobre o quadro de saúde dele até hoje. Com isso, o advogado da família, Felix Damm revelou o motivo para sabermos tão pouco sobre como anda a saúde do ex-piloto.

Em entrevista ao jornal alemão LTO, ele contou o motivo para a família não divulgar relatórios periódicos sobre a recuperação do atleta. Ele disse que a família tomou a decisão para evitar a curiosidade dos meios de comunicação. “Sempre foi uma questão de proteger assuntos privados. É claro que discutimos muito sobre como isso seria possível. Então, também consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael poderia ser o caminho certo, mas isso não seria o suficiente e teria que haver ‘relatórios sobre cada detalhe’ constantemente atualizados”, disse ele.

E continuou: “Porque, como pessoas afetadas, não cabe a você acabar com a mídia. Eles poderia retomar esse relatório repetidas vezes e perguntar: ‘E como está agora?’. E se quiséssemos então tomar medidas contra isso, teríamos que lidar com o argumento da auto-revelação voluntária”.

Por fim, ele contou que a família não pretende revelar novas informações sobre o quadro de saúde dele. “Acredito que a grande maioria dos torcedores pode lidar bem com isso e também respeitar o fato de que o acidente desencadeou um processo em que o abrigo privado é necessário e agora continuará a ser observado”, contou.

