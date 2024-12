Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff surge fantasiado em fotos de aniversário

Filho dos cantores Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff, o pequeno Leo celebrou seus cinco anos com uma festa especial neste domingo, 15

Filho dos cantores Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff, o pequeno Leo celebrou seus cinco anos com uma festa especial neste domingo, 15, um dia antes da data oficial do aniversário. E o tema escolhido para a celebração foi Deadpool & Wolverine.

Entre os destaques da festa, João Gustavo, irmão de Marília e tio de Léo, atraiu olhares ao surgir fantasiado de Deadpool. Já o protagonista do evento, Léo, encantou se vestiu de Wolverine. Quem também marcou presença foram os avós do pequeno, Dona Ruth (mãe de Marília) e Zaida Huff (mãe de Murilo), além da modelo e empresária Gabriela Versiani, atual namorada do sertanejo.

Veja algumas fotos compartilhadas:

Mãe de Marília Mendonça revela planos de ter mais um filho: 'Queria muito'

Três anos após a trágica morte de Marília Mendonça (1995-2021) em um acidente de avião, a mãe da cantora, Ruth Dias, faz planos para realizar um sonho que a filha não viu se concretizar: a adoção de uma criança. Ela divide com Murilo Huffos cuidados do pequeno Leo, de 4 anos, filho da sertaneja, e agora pretende realizar o desejo da sertaneja.

"Outra coisa que ela queria muito também era que eu adotasse uma criança, e isso está nos meus planos, só estou esperando o Léo ser menos ciumento e entender mais um pouco, porque ele é muito ciumento. Ele ainda é o nosso nenénzinho", contou Ruth ao Domingo Espetacular, da Record.

Durante o papo, a mãe da cantora ainda contou que foi o neto quem a ajudou a encontrar forças para seguir em frente após a perda da filha. "É muita saudade, mas aquela fase mais difícil passou. O enlutado acha um lugarzinho para dor e continua vivendo a vida. Escolhi caminhar, o filho dela está crescendo saudável, com emocional saudável, crescendo a cada dia que passa com muito amor. O amor que faz a diferença. Ele é muito amado por nós, pela família de lá, pelo papai, ele é muito amado", falou.

