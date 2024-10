Murilo Huff revela grande talento do filho com Marília Mendonça na música

O cantor Murilo Huff contou que o pequeno Leo, seu filho com Marília Mendonça, possui grande paixão pelo universo da música

Filho de Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff, o pequeno Leo, de 4 anos, já revelou possuir uma grande paixão pelo mundo da música, assim como os pais. Em participação no 'Domingão com Huck', no domingo, 20, o cantor sertanejo contou ao público que o herdeiro demonstra vontade de seguir caminho neste universo artístico.

De acordo com Murilo Huff, Leo escolheu a bateria como instrumento favorito. Ele ainda destacou o quanto a criança deseja aprender a tocá-la cada vez mais. "Ele está bem demais! Tocando bateria, aprendendo a tocar. Se perguntar, ele já fala que é baterista", declarou ele.

O talento do pequeno, inclusive, já foi compartilhado anteriormente por Murilo com o público. Recentemente, o cantor sertanejo publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando Leo tocando o instrumento. No registro em questão, o famoso demonstra os sons que o pequeno deve produzir, enquanto ele observa atentamente.

Em seguida, o garotinho começa a tentar reproduzir as batidas e recebe ajuda de Murilo Huff até conseguir acertar o ritmo da música. Na legenda, o pai do menino contou que o filho está 'evoluindo' seus dons musicais.

Vale lembrar que, após a morte de Marília Mendonça, em 2021, a guarda do pequeno Leo passou a ser compartilhada entre o pai e a avó materna, Ruth Moreira. Durante as viagens a trabalho de Murilo, o menino fica na residência da mãe da eterna 'Rainha da Sofrência'.

Mãe de Marília Mendonça conta que o neto entende a morte da cantora

Em outubro deste ano aconteceu o primeiro tributo em homenagem à Marília Mendonça no Allianz Parque, em São Paulo. No evento especial, além de diversos famosos, o pequeno Leo, filho da cantora, esteve presente no palco.

Apesar da pouca idade, o menino já entende a dimensão de sua mãe. Em entrevista ao portal LeoDias, dona Ruth Moreira contou que o neto, fã número 1 de Marília, tem ciência de que ela não está mais neste plano.

Além disso, a mãe de Marília Mendonça também revelou que Leo possui uma grande voz e gosta de cantar as canções da mãe. Esbanjando alegria, ela não descartou a possibilidade do neto regravar os sucessos da cantora no futuro; confira mais detalhes!