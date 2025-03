Filha de Manoel Carlos homenageia o autor em seu aniversário de 92 anos

Completando 92 anos de vida, o autor de novelas Manoel Carlos ganhou uma declaração especial da filha, a atriz Júlia Almeida

A atriz Júlia Almeida usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao pai, Manoel Carlos. Dono de uma carreira promissora, o autor de novelas completa 92 anos nesta sexta-feira, 14.

Por meio das redes sociais, Júlia, que atuou em alguns folhetins de sucesso do veterano, como 'Por amor' (1997), 'Laços de Família' (2000) e 'Mulheres Apaixonadas' (2003), publicou uma foto especial ao lado do pai em celebração a data.

Na legenda, a artista ressaltou o quanto ama o dramaturgo e mencionou a alegria em comemorar mais um aniversário de Manoel. "Parabéns meu pai, te amo do fundo do meu coração. Feliz 92 anos. Viva 14 de março!", declarou a atriz.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores também deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao autor. "Parabéns ao queridíssimo Manequinho! Muita saúde, amor e paz! Saudades!", escreveu a atriz Helena Ranaldi. "Viva Maneco!", disse Paloma Bernardi. "Parabéns para meu autor favorito! Vida longa ao Maneco!", desejou uma internauta. "Viva Maneco! Dia de festa, amor e gratidão por esse gênio", disse outra.

Vale lembrar que o último trabalho de Manoel Carlos foi 'Em Família', exibido em 2014 na TV Globo. Desde então, o dramaturgo decidiu se aposentar e vive uma vida discreta e longe dos holofotes. O autor, diagnosticado com Parkinson há cerca de seis anos, apresentou uma piora recentemente em seu estado geral devido à doença.

Em janeiro deste ano, Júlia Almeida informou aos fãs que o pai realizou uma cirurgia no fim de 2024, mas se recupera bem e conta com a ajuda de uma equipe médica especializada. Ela ainda reforçou que o autor optou por se manter recluso e deve seguir vivendo de forma discreta, como sempre foi.

Escritor faz homenagem a Manoel Carlos e recria Helena do Leblon

O escritor gaúcho Nicolas Kucharski (20) fará uma homenagem ao novelista Manoel Carlos. Nos próximos meses, o jovem lançará seu segundo romance. Intitulada As Consequências de Ser Helena, a obra recria a figura da Helena do Leblon, heróica mocinha que estampou nove novelas do autor entre 1981 e 2013 na Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Kucharski conta que assim como as icônicas protagonistas do dramaturgo, sua Helena terá personalidade forte, principalmente no que diz respeito a sua vida amorosa. A personagem, entretanto, dessa vez, será direcionada às novas gerações e por isso será uma "jovem inconsequente", como define o escritor; confira mais detalhes!

