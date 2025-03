Escritor faz homenagem a Manoel Carlos e recria Helena do Leblon em novo romance

Protagonistas das novelas do icônico Maneco foram inspirações para o gaúcho Nicolas Kucharski criar uma história com uma 'Helena para as novas gerações'

O escritor gaúcho Nicolas Kucharski (20) fará uma homenagem ao novelista Manoel Carlos (91), que completará 91anos nesta sexta-feira, 14. Nos próximos meses, o jovem lançará seu segundo romance. Intitulada As Consequências de Ser Helena, a obra recria a figura da Helena do Leblon, heróica mocinha que estampou nove novelas do autor entre 1981 e 2013 na Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Kucharski conta que assim como as icônicas protagonistas do dramaturgo, sua Helena terá personalidade forte, principalmente no que diz respeito a sua vida amorosa. A personagem, entretanto, dessa vez, será direcionada às novas gerações e por isso será uma "jovem inconsequente", como define o escritor.

"Maneco definiu uma vez a Helena como uma mulher muito comum, que ama muito, erra muito, trai, faz um monte de coisas e isso me serviu muito quando fui criar a personagem. De fato é algo que aconteceria com uma Helena", analisa.

Escritor recria a figura da Helena do Leblon, mocinha que estampou nove novelas de Manoel Carlos/ Foto: Acervo Pessoal

Vai ter Leblon!

Kucharski também fez questão de mergulhar no reduto social das personagens que um dia foram encarnadas por nomes como Vera Fischer (73) e Regina Duarte (78) e começa sua história com sua jovem Helena ambientada no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro (RJ). Filha de militar e membro da classe média, a personagem vive a vida das novelas do Maneco, correndo pelo calçadão, sendo uma fã do mar do Leblon e rodeada de amigos da mesma classe social.

Ao longo das páginas, contudo, uma transferência de trabalho de seu pai a levará para Rio Grande (RS), cidade onde o autor vive, fato este que Kucharski garante não interferir na essência da personagem. "A ideia de fazer uma homenagem a Helena é apresentar essa personagem a uma geração que nunca viu. Introduzi justamente pra aproximar ao público-alvo da história", conta.

Do mesmo modo que a Helena de Christiane Torloni (68) em Mulheres Apaixonadas (2003), a jovem Helena do escritor terá irmãs na história com nomes de personagens em homenagem a Maneco. O romance também abordará dilemas comuns nos folhetins do novelista, como namoro, contexto escolar e temas sociais.

Noveleiro desde os três anos de idade, Kucharski teve a ideia após assistir à reprise de Laços de Família (2000) na pandemia, em 2020. "Infelizmente por eu ser bem jovem eu não convivi com a melhor fase do Maneco e quando entrei em contato nos últimos anos fiquei completamente apaixonado ao ponto de sentir um vazio com o fim de Laços de Família e passar a ver as outras obras dele. Aí eu falei que um dia queria homenagear a Helena em minhas histórias e agora aconteceu", revela.

Questionado se houve algum contato prévio com a família de Manoel Carlos para comunicar sobre a homenagem, o escritor conta que tentou contato por e-mail diretamente, mas nunca conseguiu, apenas teve um retorno do jurídico da empresa Boa Palavra, agência criada pelo novelista para preservar seu acervo, comandada atualmente por Júlia Almeida (42), sua filha. Kucharski também enviou uma carta para o endereço do autor no Leblon, mas não obteve retorno.

Nascido em 2005, Nicolas Kucharski já quis ser médico, advogado e até bombeiro, mas foi na sua paixão por literatura e escrita que decidiu que escrevendo um livro conseguiria ter todas essas carreiras ao mesmo tempo por meio das histórias. Aos 14 anos, o gaúcho escreveu seu primeiro livro, uma obra que nunca publicou. Em seguida, ele passou a se dedicar à escrita, formou-se roteirista e lançou em 2023 seu primeiro romance: Um Detalhe Minucioso.

A história narra a saga de amor entre Ema e Noa em uma crise existencial e um dilema intelectual. Portador do espectro autista, Noa inicia uma relação com Ema e os dois estabelecem uma conexão. Foi a partir desta obra que Kucharski, junto a uma amiga, lançou sua própria editora após enfrentar a burocracia de outras editoras. Em breve, a empresa deverá lançar novos autores.

Leia mais em: Regina Duarte vibra com reprise de História de Amor e revela se retornaria às novelas

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: