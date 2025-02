Por que Júlia Almeida sumiu das novelas? Atriz explica afastamento da TV

Longe das novelas, a atriz Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, revelou o que a fez querer se afastar de vez das telinhas

Longe das novelas desde 2011, Júlia Almeida abriu o jogo e revelou o real motivo de seu afastamento das telinhas. Em entrevista ao canal 'Boa Palavra', a atriz explicou que sentia incômodo por receber o rótulo de 'filha de Manoel Carlos' , autor consagrado da TV Globo.

De acordo com Júlia, sua maior revolta aconteceu por ser sempre associada ao pai, e não por seu trabalho. "Teve uma época que tive uma revolta muito grande de ser ‘Julia filha de Manoel Carlos’, de ter um nome atrelado à sombra de uma pessoa. Fui vendo que isso não precisava", declarou a artista.

"Quando você tem 19, 20 anos, isso incomoda. Porque você está num processo de amadurecimento. E eu sempre fui muito apressada. Imagina isso quando você é mais jovem, na televisão, já ter sido exposta, tendo sinais de nascença, está numa novela das oito, ser filha do Manoel Carlos, é muita coisa para uma pessoa", continuou ela, explicando como se sentia na época.

Devido ao rótulo, Júlia Almeida decidiu se afastar das novelas. "Era uma coisa de injustiça comigo e fui trabalhando isso na minha cabeça. Então, eu dei uma afastada. Eu tinha muita dedicação por aquilo, muito amor, mas começou a me irritar o que vinha de fora. O externo que hoje em dia não me incomoda tanto, não vou falar que não me incomoda mais, mas não me incomoda demais", esclareceu.

Ao longo do bate-papo, Júlia ainda ressaltou que não nega suas origens: "Eu sou filha do Manoel Carlos. É óbvio, é meu pai. E fui descobrir recentemente que fiz mais novelas sem ser do meu pai do que do meu pai", revelou a atriz.

O último trabalho da artista nos folhetins aconteceu em 'Tempo de Amar', de Alcides Nogueira, exibido em 2018 na TV Globo. Segundo Júlia, foi nesse momento, durante sua participação especial na trama, que decidiu que não gostaria de retornar às novelas.

"Fiz com muito prazer e falei: 'não quero voltar'. Sou muito grata. Gosto muito de ser atriz. Mas o mercado estava mudando, e eu vi que o meu caminho dentro do audiovisual também estava mudando", concluiu.

Como está Manoel Carlos?

Em janeiro deste ano, a atriz Júlia Almeida usou as redes sociais para comentar sobre o quadro de saúde do pai, Manoel Carlos. Diagnosticado com Parkinson há cerca de seis anos, o autor de novelas apresentou uma piora em seu estado geral devido à doença.

Após a produtora 'Boa Palavra', fundada por Manoel Carlos, atualizar a saúde do veterano publicamente, Júlia publicou um vídeo abordando o assunto. Ao longo do registro, a artista pediu respeito e transparência ao noticiarem a respeito da situação do pai; confira detalhes!

