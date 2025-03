Giovanna Ewbank celebra 15 anos de casamento com Bruno Gagliasso e se declara

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank fez uma linda declaração para Bruno Gagliasso, com quem completa 15 anos de casamento

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 13, a famosa fez questão de postar diversas fotos em que aparece ao lado do marido Bruno Gagliasso durante uma viagem romântica para Paris, na França.

Na legenda, a apresentadora se declarou ao amado e celebrou os 15 anos de casamento. "Meu amor, hoje completamos 15 anos de casamento! E, por coincidência, estamos passando esta semana (só nossa) em Paris! Que especial! Acredito que uma união de tanto tempo, nos dias de hoje, é para os fortes! Costumo dizer que amar é uma escolha diária. Você escolhe estar com a mesma pessoa todos os dias – nos momentos felizes, nos tristes e nos difíceis", começou ela.

Em seguida, Giovanna deu uma dica para ter relacionamentos duradouros. "Na verdade, quando entendi que, além de meu amor, você era o meu melhor amigo, que torcia por mim mais do que ninguém, e que eu não precisava esconder de você os meus segredos nem ter vergonha dos meus sonhos e desejos mais profundos… Quando percebi que o mundo não girava em torno do meu próprio umbigo e que torcer por você, pela sua felicidade, liberdade e conquistas era a chave do nosso relacionamento… Tudo se transformou! Claro que não foi absolutamente tudo um mar de rosas, mas foi aí que crescemos e que nossa relação ficou gigante. Foi aí que nós dois entendemos que, quando um sobe um degrau, o outro sobe junto; que, quando um conquista, o outro também conquista. A gente compreendeu que, quando um cresce e torce pelo outro, os dois crescem juntos! E isso é poderoso demais".

Por fim, a artista fez questão de se declarar. "Hoje temos um casamento que se cuida com amor e atenção. E é isso que celebro! Te amo, meu amor! Tenho muito orgulho de tudo o que construímos até aqui. Eu poderia dizer que não foi fácil, mas estaria mentindo, porque você é o cara mais legal que conheço… Um cara comprometido, que ama profundamente tudo o que faz, mas, principalmente, que ama estar comigo e com a nossa família. Que se ajusta, muda tudo e faz o que for preciso para a gente ficar junto! E isso é o mais apaixonante em você! Já estou ansiosa para viver os próximos 15 anos ao seu lado e espero que sejam tão divertidos, intensos e cheios de amor quanto esses foram! Te amo", finalizou.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos.

Resgate de cachorros

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso resgataram alguns cachorrinhos abandonados. A famosa postou um vídeo mostrando eles e os três filhos cuidando dos filhotes.

Após encontrarem eles na estrada do rancho onde eles estavam, a família resolveu dar os primeiros cuidados e colocá-los para adoção. No registro, Giovanna Ewbank surgiu dando banho nos pets e o caçula, Zyan, de quatro anos, chamou a atenção ao surgir apaixonado por um dos peludos.

"Oiie galera! Acabamos de resgatar oito cachorrinhos bebês que foram jogados e abandonados na estrada do Rancho e os trouxemos para casa para dar muito amor, um bom banho (risos) e colocá-los para adoção no Garra Animal, que é nossa ONG parceira há muito tempo! Bless que filmou e narrou tudo enquanto rolava a bagunça! No vídeo são quatro cachorrinhos, mas na verdade são oito bebês lindos prontos encher a nova família de vocês de amor, alegrias e lambidas! E aí? Alguém se candidata? Corre porque como vocês podem ver, há riscos de não saírem daqui de casa", escreveu ela.

Nos comentários, uma internauta questionou o motivo para a famosa não ficar com eles, já que até o herdeiro dela grudou em um deles. "O Zyan sabe que o vídeo é para doar os cachorrinhos? Ele parece tão animado com os doguinhos em casa", disseram.

A esposa de Bruno Gagliasso então explicou melhor a situação. "Ele não está aceitando ainda, mas nós já temos 12 cachorros e apenas três deles não foram adotados, todos os outros foram, é muito cachorro", falou sobre a família já ter mais de dez cães.

