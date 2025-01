Filha de Manoel Carlos, Júlia Almeida comenta quadro de saúde do autor

A atriz Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, falou sobre o quadro de saúde do autor de novelas e informou que o pai está bem

A atriz Júlia Almeida usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para comentar sobre o quadro de saúde do pai, Manoel Carlos. Diagnosticado com Parkinson há cerca de seis anos, o autor de novelas apresentou uma piora em seu estado geral devido à doença.

Após a produtora 'Boa Palavra', fundada por Manoel Carlos, atualizar a saúde do veterano publicamente, Júlia publicou um vídeo abordando o assunto. Ao longo do registro, a artista pediu respeito e transparência ao noticiarem a respeito da situação do pai.

A filha do escritor ainda informou que Maneco, como é carinhosamente chamado pelos fãs, realizou uma cirurgia no fim de 2024, se recupera bem e conta com a ajuda de uma equipe médica especializada. Além disso, o autor optou por se manter recluso e deve seguir vivendo de forma discreta, como sempre foi.

"Faço esse vídeo em primeira mão para pedir respeito em nome da família e, principalmente, em nome do meu pai, Manoel Carlos. Primeiro, gostaria de agradecer todo o carinho, amor e admiração que os fãs sempre tiveram por ele. Manoel Carlos sofre de Parkinson, que é uma doença degenerativa, não é incomum, mas cada um passa pelo seu processo", iniciou ela.

"No final de dezembro [2024], passou por uma cirurgia e se recupera bem, em casa. Está com cuidadores, uma equipe médica completa, ao lado da minha mãe [Elisabety de Almeida], com quem ele escolheu ficar. E eu, cuidando das coisas todas por aqui", continuou Júlia Almeida, que também conta com a ajuda da irmã, Maria Carolina.

"Manoel Carlos está bem, dentro do possível. E não só bem, mas está como ele pediu, e uma das coisas foi esse recolhimento. Ele não é uma pessoa de grandes saídas, de falar, de fofoca, sempre foi discreto. E é assim que vou manter. É minha prioridade lidar com isso da maneira mais respeitosa possível", finalizou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JÚLIA ALMEIDA (@jules_almeida)

Como está Manoel Carlos?

O autor de novelas Manoel Carlos, que vive uma vida discreta e longe dos holofotes desde que se aposentou, teve seu estado de saúde atualizado nesta sexta-feira, 3. A produtora 'Boa Palavra', fundada pelo escritor e comandada pela filha Júlia Almeida, informou uma piora no quadro do veterano devido à doença de Parkinson.

"Manoel Carlos enfrenta uma piora em seu estado geral devido à Doença de Parkinson, com comprometimento motor e cognitivo agravados nos últimos meses. Segundo a Dra. Roberta Zani, médica responsável: 'Estamos focados no manejo dos sintomas para garantir o máximo de conforto neste momento delicado'", escreveram em nota.

"Ele está sob cuidados médicos especializados e recebe suporte integral de sua esposa, Bety, e da filha, Júlia, em um ambiente tranquilo e protegido. A família agradece o carinho e solicita que visitas sejam evitadas. Atualizações serão divulgadas se necessário", completaram.

Leia também: Manoel Carlos revela o motivo de chamar suas protagonistas de Helena