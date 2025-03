Médico explica diagnóstico de Luciana Gimenez após cirurgia de emergência: 'Risco'

Apresentadora da RedeTV! passou por uma cirurgia de emergência nesta sexta-feira, 14, em São Paulo

Luciana Gimenez (55) foi submetida a uma cirurgia de emergência nesta sexta-feira, 14, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para correção de uma hérnia de disco cervical. De acordo com boletim médico atualizado, a apresentadora da RedeTV! já se encontra no quarto e passa por cuidados de fisioterapia.

CARAS Brasil conversa com Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, para entender a situação da famosa. O especialista explica que o tratamento minimamente invasivo é a primeira alternativa antes de a cirurgia se tornar uma realidade.

"A cirurgia para hérnia é indicada na maioria dos casos e se reserva às situações onde o tratamento não cirúrgico não funcionou e a dor persistiu ou em casos onde a hérnia tem causado perda de força significativa nas pernas", conta.

O médico alerta que múltiplos fatores podem provocar a hérnia de disco. Segundo ele, o estilo de vida levado pelo paciente é um dos principais pontos de risco, o que deve ser observado desde sempre para evitar o problema.

"Atuando em conjunto os fatores aumentam o risco daquele indivíduo desenvolver. Há o fator genético e também de estilo de vida que chamamos de fatores de risco porque aumentam as chances de levar ao desenvolvimento de uma hérnia: obesidade, tabagismo, sedentarismo, trabalho que envolve vibrações, entre outros", fala.

Pacientes com o mesmo diagnóstico de Gimenez devem ficar atentos aos sintomas. O especialista ressalta o incômodo e a interferência na qualidade de vida com a falta de tratamento ou acompanhamento médico.

"Geralmente a hérnia de disco lombar causa uma dor na coluna que desce ao longo da perna, sendo a mais comum delas a chamada ciática, que é aquela dor que corre pela parte de trás da coxa e da perna até o pé. As hérnias cervicais podem dar dor que sai do pescoço e segue ao longo do braço. É frequente também associação com formigamentos e sensações de anestesia", finaliza.

