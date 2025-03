Ticiane Pinheiro presta homenagem especial no aniversário da sobrinha

A apresentadora Ticiane Pinheiro postou uma foto com a sobrinha, Lolle Pinheiro, e comemorou o seu aniversário de 21 anos

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial, o aniversário de sua sobrinha, Lolle Pinheiro.

Através dos Stories, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, compartilhou uma foto em que aparece dando um abraço na aniversariante, que completou 21 anos de vida nesta quarta-feira, 12, e prestou uma bela homenagem para ela.

"Viva minha sobrinha linda por dentro e por fora, minha eterna bebê Jonhsons, que hoje completa 21 anos de vida!! Que você seja sempre muito feliz com saúde, amor e muitas alegrias. Te amo, Lolle Pinheiro, e estarei sempre aqui", escreveu a famosa.

Ticiane Pinheiro comemora o aniversário da sobrinha - Foto: Instagram

Depois, no feed do Instagram, Ticiane postou algumas fotos com Lolle e deixou outro recado carinhoso. "Lolle, minha sobrinha doce, de sorriso largo e fácil, trabalhadora, determinada, alegre e lindíssima por dentro e por fora. Desejo que seu ano seja de muito amor com muita saúde, sucesso no seu novo trabalho, muitas realizações e comemorações!!! Que seja um ano incrível! Feliz 21 anos. Te amo e estarei sempre aqui para o que você precisar", disse ela.

Ticiane Pinheiro diverte em curso de cozinha com sua funcionária

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu ao mostrar como foi a primeira aula no curso de culinária que está fazendo na companhia da funcionária que ajuda em sua casa, a Edna. Nesta quarta-feira, 12, a loira postou alguns momentos que gravou no local e arrancou risadas de seus seguidores.

Isso porque, a esposa de César Tralli brincou ao fazer as tarefas e ainda deu uma dica para não chorar ao cortar cebola. A jornalista compartilhou que colocou água na boca para evitar as lágrimas enquanto cortava o alimento. "Comecei a fazer um curso de culinária e está sendo muito divertido… Vocês também choram quando cortam cebola", escreveu. Saiba mais!

