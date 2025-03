Ana Hickmann compartilha pedido especial feito pela enteada para dia do aniversário

A apresentadora Ana Hickmann surgiu entusiasmada nas redes sociais ao receber missão especial para o aniversário da enteada: "Com muito carinho"

Nesta quarta-feira, 12, Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar um pedido importante que recebeu da enteada, Maria Eduarda, filha de Edu Guedes, que completou 16 anos de idade no último dia 9. A apresentadora contou que ficou responsável pela decoração da festa de aniversário da jovem , que será realizada neste final de semana, e mostrou o processo para os seguidores.

No vídeo compartilhado, Ana comprou flores para reproduzir uma inspiralção que Maria encontrou na internet: uma mesa de bolo e docinhos repleta de flores coloridas e louças nos mesmo tons.

"A Maria me fez um pedido especial: decorar a festa de aniversário dela. Preparei tudo com muito carinho!!!! Escolhi as flores, organizei os vasos, montei os arranjos e encomendei os doces e o bolo do jeito que ela querida. E aí, acha que ficou parecido com a referência???", escreveu ela na legenda da publicação.

Maria é fruto do antigo relacionamento do apresentador Edu Guedes com a empresária Daniela Zurita, casados de 2008 a 2012.

Surpresa!

O filho de Ana Hickmann, Alezinho, completou 11 anos na sexta-feira, 07. Em sua rede social, a apresentadora compartilhou um vídeo exibindo a surpresa especial que preparou para o herdeiro logo ao acordar.

Na casa onde mora com o noivo, o empresário Edu Guedes, a famosa montou uma mesa de café da manhã cheia de delícias que o menino gosta. Mais de um bolo, docinhos e outros itens de café fizeram parte da refeição especial. A loira então gravou o momento que acordou o jovem e o levou para a surpresa. Muito educado, ele agradeceu à mãe.

"Hoje é o dia mais especial de todos! O dia que o Alezinho completa 11 anos! Fiz essa surpresa bem cedinho, 6h da manhã, pra ele sentir todo amor do mundo nesse dia que é só dele. Meu filho, como eu te amo. Você é o maior presente que Deus me deu, o que eu tenho de mais valioso na vida. Minha oração de todos os dias é pra que Deus continue te abençoando, te dê muita saúde, te proteja de todo perigo e me permita que eu esteja juntinho de você pra sempre! Você é a melhor parte de mim. Faço tudo por você", escreveu a mensagem para o garoto. Veja a surpresa de Ana Hickmann para o filho!

