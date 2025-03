Camilla Camargo chama atenção ao postar clique raro com o enteado

A atriz Camilla Camargo compartilhou uma foto ao lado de seu enteado, Antonio Lessa, e comemorou seu aniversário de 18 anos

Camilla Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu enteado, Antonio Lessa. O rapaz, filho de seu marido, Leonardo Lessa, completou 18 anos nesta quarta-feira, 12.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou uma foto em que aparece sorridente ao lado do aniversariante, com quem convive desde que ele tinha oito anos, e o parabenizou com uma bela mensagem.

"Uau 18 anos, e pensar que quando te conheci você tinha só 8, e hoje está chegando a maior idade como esse homem INCRÍVEL, de um caráter incontestável, de um coração gigante que me enche de orgulho. Amo vc e te desejo o que há de mais especial no mundo. Obrigada por fazer parte da minha vida viva você", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de comentários. "Parabéns muitos anos de vida Deus te abençoe hoje e sempre", disse uma seguidora. "Que rapaz lindo!! Parece um modelo de tão bonito. Parabéns!!", escreveu outra. "feliz aniversário, muita saúde para o seu enteado", desejou uma fã.

Vale lembrar que Camilla Camargo e Leonardo Lessa se casaram em setembro de 2018 e são pais de Joaquim, de cinco anos, e Julia, de três.

Confira:

Zezé Di Camargo surge em momento fofo com os filhos de Camilla Camargo

Na última segunda-feira, 10, Zezé Di Camargo usou as redes sociais para dividir um momento encantador ao lado dos netos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de três, que retornaram ao Brasil após curtirem alguns dias de férias nos Estados Unidos.

No vídeo, o cantor sertanejo aparece mostrando para os herdeiros de sua filha, Camilla Camargo, como se toca sanfona. Ao ser questionado pelo neto sobre as alças, o vovô explicou: "Para segurar, para ficar firme, é pesado. Na hora que você levantar, vai ficar pendurado aqui, firme", contou. "Resenha garantida! Quem mais adora um som em família?", escreveu o famoso na legenda da publicação. Veja o vídeo!

