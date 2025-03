Pai de Neymar nega ter pagado para vídeo do filho em festa não ser divulgado

Após rumores de uma nova traição, Neymar Pai revela se pagou para que vídeo do filho, Neymar Jr, em festa com mulher não vazasse

Após o nome do jogador Neymar Jr. aparecer em mais uma polêmica de rumores de traição, Neymar Pai desmentiu uma informação de que ele teria pagado uma pessoa para que um vídeo do filho em uma festa com mulheres não fosse divulgado na mídia.

Segundo o jornalista Leo Dias, o empresário entrou em contato com sua equipe durante o programa 'Fofocalizando', do SBT, nesta sexta-feira, 14, para negar que tenha pagado R$ 80 mil para que o filho não fosse exposto.

"Pergunte para ela onde está o pix, onde está o depósito que eu fiz. Fala para ela mostrar o vídeo, que pode vender, é para vocês comprarem o vídeo dela. Comprem o vídeo que ela tem, porque eu não paguei nada para ela, é simples assim", disse ele em um áudio.

O jornalista contou que uma mulher entrou em contato com sua equipe oferecendo o suposto vídeo por R$ 50 mil. Ela revelou que após uma negociação, o pai do jogador do Santos teria "comparado" o seu silêncio.

Leo Dias revelou que a produção do programa ligou para Neymar Pa e ele negou categoricamente a informação: "A moça que negociou com a gente cobrou 50 mil reais e inclusive mandou o pix do Neymar Pai. O pai de Neymar está negando que tenha pago por vídeo para controlar essa situação e disse também que não vai disputar para controlar a fofoca sobre o assunto", afirmou ao vivo.

Modelo diz que ficou com Neymar em festa secreta

Durante o programa 'Fofocalizando', Leo Dias conversou com Any Awuada, que disse que foi uma das "escolhidas" pelo craque para fazer sexo durante a festa em Araçoiaba, na manhã da última terça-feira, 11. A modelo ainda disse que tinha outra mulher com os dois na relação. Saiba mais!

