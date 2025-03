Esposa de organizador da festa de Neymar fez barraco. Saiba mais!

De acordo com modelo presente na festinha de Neymar, a esposa de um dos organizadores fez barraco e acabou com a noitada mais cedo

No início da semana, Neymar curtiu uma festinha com amigos e cerca de 20 garotas contratadas em um sítio localizado no interior de São Paulo.

Any Awuada, uma das modelos que estava presente, deu uma entrevista para o programa Fofocalizando, do SBT, e deu detalhes do evento.

A moça revelou que a esposa de um dos organizadores deu um barraco ao ver o local recheado de mulheres. “A esposa de um dos organizadores foi ao local e acabou com a festa", disse ela.

Além disso, Any contou que ficou com o jogador de futebol e que ela não foi a única, pois tinha mais alguém no quarto.

Polêmica

O jogador de futebol Neymar Jr foi envolvido em mais uma polêmica de rumores de traição. Depois de pedir perdão para Bruna Biancardi por tê-la traído durante a gestação da primeira filha juntos, ele voltou a ser acusado de pular a cerca durante a segunda gravidez da influencer. De acordo com o colunista Leo Dias, a modelo Any Awuada afirmou que ficou com o jogador durante a festa que aconteceu em uma chácara no interior de São Paulo no início da semana.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias conversou ao vivo com Any. Ao questioná-la se ela foi para a cama com Neymar Jr, ela confirmou: “Sim”. Então, ao perguntar se ela foi a única pessoa a ir para o quarto com o atleta, ela disse que não: “Tinha mais alguém”.

A modelo disse que recebeu R$ 20 mil para ir até a festa e que não sabia quem estaria lá. Ela foi junto com outras mulheres contratadas e disse que está recebendo ataques nas redes sociais por ter ido ao local. "Queria deixar claro que antes da gente ir, não sabíamos de quem se tratava. Partimos de um ponto em São Paulo e pegaram os celulares de todo mundo. Eu até fiquei um pouco irritada com isso porque tenho filha e tudo mais. Do ponto da Vila Olímpia até chegar no local, foram umas 3 horas e meia, uma chácara bem longe de tudo. Quando chegamos lá, vimos do que se tratava. Todo mundo estava jogando poker, tinha uns 11 caras. O único que eu conhecia era o Neymar. Tinha por volta de umas 20 garotas, não sei exatamente. Todo mundo bebendo e tudo mais. Só de manhã, quando estava na hora de ir embora, eles foram dar o celular, bem depois", disse ela.

Leia também: Pai de Neymar nega ter pagado para vídeo do filho em festa não ser divulgado