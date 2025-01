Eliane Giardini e Paulo Betti se reúnem em festinha de aniversário da filha

Os atores Eliane Giardini e Paulo Betti celebraram o aniversário da filha mais velha, Juliana Betti, que completou 48 anos de vida

Dia de festa na família de Eliane Giardini e Paulo Betti! No domingo, 5, os atores se reuniram na casa da filha mais velha, a atriz Juliana Betti, para celebrar o aniversário de 48 anos da primogênita, que realizou uma festinha intimista na data especial.

Por meio das redes sociais, Juliana compartilhou registros do evento, que além da presença dos pais, também contou com a irmã caçula, Mariana Betti, e da madrasta, Dadá Coelho. Nos cliques, a família aparece esbanjando alegria ao comemorar mais um ano de vida da filha dos famosos.

Com direito a um bolinho e doces, Juliana Betti cantou o famoso 'parabéns' rodeada dos familiares. A aniversariante do dia ainda publicou uma foto sorridente ao lado da mãe e da irmã. "Com meus amores", declarou ela na legenda.

Os atores Eliane Giardini e Paulo Betti foram casados de 1973 a 1997 e mantiveram uma ótima amizade mesmo após o divórcio. Em uma entrevista à coluna 'Play', do jornal 'O Globo', a artista descreveu a relação atual com o ex-marido e destacou o grande carinho que possuem um com o outro.

"Viramos praticamente irmãos. Moramos muito perto, somos quase vizinhos. Graças a Deus conseguimos fazer uma separação ótima, com os seus momentos difíceis, mas com muito diálogo e afeto. Ele é a pessoa com quem eu mais conto nesta vida. Passamos juntos festas como Natal, Réveillon... Virou tudo uma grande família", declarou Eliane Giardini, na ocasião.

Paulo Betti e Eliane Giardini com as duas filhas - Reprodução / Instagram

